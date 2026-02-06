業績予想および配当予想の修正（増配）に関するお知らせ【MORESCO】

株式会社MORESCO

株式会社MORESCO（本社：神戸市中央区、代表取締役社長 CEO：両角元寿、東京証券取引所 スタンダード市場：5018、以下「当社」）は、最近の業績動向を踏まえ、2025年４月11日に公表した業績予想および配当予想を下記のとおり修正いたしましたので、お知らせいたします。

１．通期連結業績予想の修正について

（１）2026 年２月期通期連結業績予想数値の修正（2025年３月１日～2026年２月28日）

（２）修正の理由

わが国経済は、米国の関税の影響により企業収益が減少するなか、当社においても国内および中国、インドを除く海外で自動車生産台数が減少したこと等の影響により、売上高は予想を下回る見通しとなっております。

一方で、販売価格の是正や高付加価値製品の販売の増加、グループ会社の再編等による経費の抑制の結果、利益面では改善が進みました。

これらの要因により、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益は予想を上回る見通しとなっております。

このような状況を踏まえ、2026年２月期通期連結業績予想を上記のとおり修正いたします。

２．配当予想の修正について

（１）2026年２月期の配当予想の修正

（２）修正の理由

当社は、利益配分につきましては、株主還元を経営上の重要課題と位置づけ、株主の皆様には経営成績等を勘案し、利益還元を行うとともに、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保することを基本方針としております。また、連結配当性向30％以上を中長期的な目標として取り組んでおります。

上記方針に基づき、通期連結業績予想の修正を踏まえ、2026年２月期の期末配当予想を、前回発表予想から１株当たり10円増配の35円へ修正いたします。

これにより、年間配当金は１株当たり55円00銭となる予想です。また、通期連結業績予想に対する連結配当性向は33％程度となる見込みです。

なお、上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績等はこの後もさまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。

【MORESCOグループについて】

MORESCOグループは「境界領域のスペシャリスト」として、時代のニーズに応える製品やサービスを創出してきました。モノとモノ、技術と技術、さまざまな「境界」をつなぐ挑戦と探究により、世界トップレベルの技術力を培っています。

この技術力を地球環境の保護・改善に活かし、事業価値の向上にもつなげることで、「持続可能な社会の実現」と「事業の付加価値の向上」の両立を実現していきます。

「地球にやさしいオンリーワンを世界に届ける」企業グループを目指し、「境界領域」への挑戦をこれからも続けてまいります。

MORESCOグループの統合報告書はこちらをご覧ください。

https://www.moresco.co.jp/ir/integrated_report.php

【会社概要】

名称 : 株式会社MORESCO

本社所在地: 神戸市中央区港島南町5丁目5-3

代表者 : 代表取締役社長CEO 両角 元寿

設立 : 1958年10月27日

証券コード: 5018（東京証券取引所スタンダード市場）

URL : https://www.moresco.co.jp/