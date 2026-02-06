【あみやき亭】三重県の松阪店・桑名江場店限定！地元銘柄鶏「錦爽どり」や希少部位を味わう「鶏焼肉祭り」を2月10日より開催～ 総額1,628円相当の4種盛が1,078円に！ ～

株式会社あみやき亭

■企画背景：焼肉のプロが提案する「鶏」の魅力

三重県松阪エリアといえば「松阪牛」が有名ですが、実は鶏肉を焼き網で焼いて食べる「鶏焼肉」も地域に根付いたソウルフードとして親しまれています。 この度、地域のお客様により喜んでいただけるメニューを提供したいという想いから、三重県産の銘柄鶏「錦爽どり」を使用したメニューや、食感の楽しい「親鶏（ひね鶏）」、希少な「鶏ハラミ」などを一堂に集め、2店舗限定の特別価格でご提供することとなりました。

■目玉商品：赤字覚悟の「国産鶏焼肉4種盛合わせ」

今回の目玉は、その日のおすすめ鶏焼肉を一度に楽しめる盛り合わせです。 通常価格で積み上げると税込1,628円相当の内容を、約33%OFFの税込1,078円でご提供いたします。

【国産鶏焼肉4種盛合わせ】 特別価格：980円（税込1,078円） （通常換算価格：税込1,628円相当）

三重県産 錦爽どり：飼料にこだわり、肉質の柔らかさと適度な弾力が特徴の地元銘柄鶏。

国産 鶏ハラミ：1羽から少量しか取れない希少部位。ジューシーな旨味が溢れます。

国産 ひね鶏：噛めば噛むほど濃厚な旨味が広がる、通好みの味わい。

国産 鶏皮焼：カリッと香ばしく焼き上げれば、お酒のお供に最適です。

■その他の「鶏焼肉祭り」ラインナップ（一部）

焼肉の合間や、お酒のあてにぴったりのサイドメニューもワンコイン（税抜）でご用意しました。

国産鶏野菜鍋 500円（税込550円）

寒い季節に嬉しい、鶏の出汁が効いたあったかメニュー。

国産鶏皮埋めポン酢 500円（税込550円）

さっぱりとしたポン酢と鶏皮の相性が抜群の一品。

＜単品メニューも充実＞

三重県産 錦爽どり 450円（税込495円）

国産鶏ハラミ 380円（税込418円）

国産ひね鶏 350円（税込385円）

国産鶏皮焼 300円（税込330円）

■開催概要

イベント名： あみやき亭「鶏焼肉祭り」

開催期間： 2026年2月10日（火）～

開催店舗：

あみやき亭 松阪店 （住所：三重県松阪市駅部田町1039-1）

あみやき亭 桑名江場店 （住所：三重県桑名市大字江場1455-1）

対象： 店内飲食をご利用のお客様

【株式会社あみやき亭について】 「国産牛を安く、美味しく」をモットーに、東海地方を中心に全国へ展開する焼肉チェーン。肉のプロ集団が選び抜いた高品質なお肉を、リーズナブルな価格で提供し続けています。