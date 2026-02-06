T-SQUAREと新日本フィルハーモニー交響楽団のコラボ企画が今年も開催決定！

ロングランプランニング株式会社

『T-SQUARE meets 新日本フィルハーモニー交響楽団』が2026年3月5日(木)に横浜みなとみらいホール（神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3-6）にて開催されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年2月14日(土)10：00～発売開始です。

チケットはこちら :https://www.confetti-web.com/@/tsquare-minatomiraihall

最先端を走り続けるポップ・インストゥルメンタル・バンド＝T-SQUAREと、新しい音楽性を探求するオーケストラ＝新日本フィルハーモニー交響楽団。

昨年30数年ぶりの共演で話題となったオーケストラル企画“CLASSICS &HARMONY“が、今年は舞台を横浜みなとみらいホールに移し、再び開催します！

T-SQUAREプロフィール

日本が世界に誇るポップ・インストゥルメンタル・バンド。

1976年、安藤まさひろを中心に“THE SQUARE”結成。1978年アルバム『LUCKY SUMMER LADY』でデビュー。

現在までに30枚を超えるオリジナル・アルバムをリリースしている。

海外でも精力的に活動しており、全米でのアルバム・リリースやライヴツアーの他、アジア圏、特に韓国では1994年の初公演以降これまでに４度にわたって公演を敢行し、現地で絶大な人気を得ている。

1989年、アメリカでの活動の際に使用していた“T-SQUARE”にバンド名を変更。

2003年、デビュー25周年を迎え、期間限定で“THE SQUARE”を再結成。

2004年、サポート・キーボーディストとしてサウンド面で大きく貢献してきた河野啓三と弱冠22歳の新人ドラマー坂東慧を正式メンバーに迎え、新生“T-SQUARE”として2005年4月アルバム『PASSION FLOWER』をリリースし、全国19ヶ所をまわるコンサート・ツアーを敢行。ライブ・バンドとしての魅力を改めて発揮した。

2007年4月にはオリジナル・アルバム33作目となる最新アルバム『 33（Thirty-Three）』を発表。

開催概要

『T-SQUARE meets 新日本フィルハーモニー交響楽団』

開催期間：2026年3月5日(木) 17：30開場／18：30開演

会場：横浜みなとみらいホール（神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3-6 ）

■出演者

T-SQUARE 伊東たけし(Sax、NuRAD) 坂東慧 (Dr) 田中晋吾 (Ba) 長谷川雄一 (Key) 亀山修哉 (Gt)

奥慶一 (オーケストレーション)

指揮：竹本泰蔵

新日本フィルハーモニー交響楽団

■チケット料金

Ｓ席：10,800円(税込)

