3D LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ALL STAR STAGE -Happy Celebration-」ライブビューイング実施決定！

大人気クロスメディアコンテンツ『うたの☆プリンスさまっ♪』の3D LIVE第5回公演となる「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Happy Celebration-」。本公演のライブビューイングを全国の劇場で実施することが決定いたしました！ライブビューイングが実施されるのは3月22日（日）14:00開演、18:00開演の2公演。チケットはチケットぴあ及びライブビューイングを実施する各劇場にて販売されます。

シャイニング事務所に所属するアイドルグループ「ST☆RISH」「QUARTET NIGHT」と、レイジングエンターテインメントに所属するアイドルグループ「HE★VENS」による合同LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE」。

18人でお届けする本LIVEのコンセプトは「Happy Celebration」。

音楽、夢、愛がいっぱいのライブを、「ありがとう」の気持ちを込めてお届けします。

■ライブビューイング概要

・公演名：うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Happy Celebration- ライブビューイング

・日程：3月22日（日）＜A公演＞14:00開演／＜B公演＞18:00開演

・料金：4,500円（税込）

※劇場により、特別シートなど追加料金が発生する場合がございます。

※各種割引券・招待券使用不可。

・来場者プレゼント：ステッカー

※来場者プレゼントは、ご参加される劇場にてライブビューイング当日に限りお渡しいたしま

す。（実施日以外のお渡しはいたしかねます。）

※来場者プレゼントはお1人様につき、1点のお渡しとなります。

■ライブビューイングチケット販売

・チケットぴあプレリザーブ

チケット申込受付期間：2月6日（金）18:00～2月15日（日）23:59

※お一人様2枚までのお申し込みとなります。

※チケットぴあ購入に関するお問合わせは、https://t.pia.jp/までお願いいたします。

・チケットぴあ一般販売

チケット申込受付期間：3月14日（土）10:00～3月17日（火）23:59

※チケットぴあプレリザーブにて完売の劇場は、一般販売はございません。

※一般販売はチケットなくなり次第終了となります。

※お一人様2枚までのお申し込みとなります。

※インターネットのみの販売となります。

・劇場での販売

各劇場でのインターネットチケット販売

3月20日（金）00:00（＝19日（木）24:00）以降準備が整い次第販売開始

各劇場での窓口販売

3月20日（金）劇場OPEN時から販売

※チケットぴあ一般販売にて完売の際は、劇場での販売はございません。

※販売日時は劇場により異なる場合がございますのでご了承ください。

※インターネットチケット販売で完売しますと、窓口販売はございません。

※インターネットチケット販売非対応の劇場では窓口販売のみとなります。

■ライブビューイング上映劇場

札幌シネマフロンティア

ＴＯＨＯシネマズすすきの

ＴＯＨＯシネマズおいらせ下田

ＴＯＨＯシネマズ秋田

フォーラム盛岡

ＴＯＨＯシネマズ仙台

ソラリス

イオンシネマ福島

ＴＯＨＯシネマズ日比谷

ＴＯＨＯシネマズ日本橋

Ｔ・ジョイＰＲＩＮＣＥ品川

新宿バルト９

ＴＯＨＯシネマズ新宿

ＴＯＨＯシネマズ池袋

グランドシネマサンシャイン 池袋

ＴＯＨＯシネマズ上野

ＴＯＨＯシネマズ錦糸町

ＴＯＨＯシネマズ西新井

ＴＯＨＯシネマズ立川立飛

ＴＯＨＯシネマズ府中

ＴＯＨＯシネマズららぽーと横浜

Ｔ・ジョイ横浜

イオンシネマ港北ニュータウン

川崎チネチッタ

ＴＯＨＯシネマズ海老名

京成ローザ１０.

イオンシネマ幕張新都心.

ＴＯＨＯシネマズららぽーと船橋

ＴＯＨＯシネマズ流山おおたかの森

ＭＯＶＩＸさいたま

ＴＯＨＯシネマズららぽーと富士見

ＴＯＨＯシネマズ水戸内原

ローソン・ユナイテッドシネマ前橋

ＴＯＨＯシネマズ宇都宮

Ｔ・ジョイ新潟万代

長野グランドシネマズ

ＴＯＨＯシネマズ甲府

静岡東宝会館

ＴＯＨＯシネマズ浜松

ミッドランドスクエアシネマ

イオンシネマワンダー.

ＴＯＨＯシネマズ赤池

ＴＯＨＯシネマズモレラ岐阜

ＴＯＨＯシネマズファボーレ富山

イオンシネマ金沢フォーラス.

テアトルサンク

イオンシネマ鈴鹿

ＴＯＨＯシネマズ梅田

ＴＯＨＯシネマズなんば

ＴＯＨＯシネマズくずはモール

ＴＯＨＯシネマズ二条

Ｔ・ジョイ京都

ＯＳシネマズ神戸ハーバーランド

ＴＯＨＯシネマズ西宮ＯＳ

イオンシネマ草津

ＴＯＨＯシネマズ橿原

ジストシネマ和歌山

イオンシネマ岡山.

広島バルト１１

ＭＯＶＩＸ日吉津

Ｔ・ジョイ出雲

ＭＯＶＩＸ周南

イオンシネマ徳島

イオンシネマ綾川

シネマサンシャイン衣山

ＴＯＨＯシネマズ高知

Ｔ・ジョイ博多

Ｔ・ジョイリバーウォーク北九州

イオンシネマ佐賀大和.

ＴＯＨＯシネマズ長崎

ＴＯＨＯシネマズ光の森

ＴＯＨＯシネマズアミュプラザおおいた

セントラルシネマ宮崎

鹿児島ミッテ１０

シネマＱ

■海外ライブビューイング情報

※チケット料金、販売日時等の詳細は各映画館公式サイトにてご確認ください。

・韓国

Date and Time：March 22, 2026(Sun.) A：start 14:00(Local time)／B：start 18:00(Local time)

Theater：

Seoul MEGABOX Sinchon(https://www.megabox.co.kr/)

Seoul MEGABOX Gangnam(https://www.megabox.co.kr/)

Daegu MEGABOX Daegu Shinsegae(https://www.megabox.co.kr/)

Daejeon MEGABOX Daejeon Jungang-ro(https://www.megabox.co.kr/)

・台湾

Date and Time：March 22, 2026(Sun.) A：start 13:00(Local time)／B：start 17:00(Local time)

Theater：

Taipei Vie Show Cinemas Taipei HsinYi(https://www.vscinemas.com.tw/hold/)

Linkou Vie Show Cinemas Linkou Mitsui Outlet Park(https://www.vscinemas.com.tw/hold/)

Taoyuan Vie Show Cinemas Taoyuan Tonlin(https://www.vscinemas.com.tw/hold/)

Taichung Vie Show Cinemas Taichung Taroko Mall(https://www.vscinemas.com.tw/hold/)

Tainan Vie Show Cinemas Tainan FE21(https://www.vscinemas.com.tw/hold/)

・香港

Date and Time：March 22, 2026(Sun.) A：start 13:00(Local time)／B：start 17:00(Local time)

Theater：

Hong Kong MCL Telford Cinema(https://www.mclcinema.com/MCLCinema.aspx?ci=005&visLang=2)

Hong Kong K11 Art House(https://www.mclcinema.com/MCLCinema.aspx?ci=005&visLang=2)

・タイ

Date and Time：March 22, 2026 (Sun.) A：start 12:00 (Local Time)／B：start 16:00 (Local Time)

Theater：

Bangkok Paragon Cineplex(https://www.majorcineplex.com/home/)

■公演概要

・公演名：3D LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -Happy Celebration-」

・日程：2026年3月19日（木）～2026年3月22日（日）

・会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1）

※☆…A公演、★…B公演

※A公演とB公演で一部MCが異なります

※どちらの公演も全員出演します

・出演

ST☆RISH

一十木音也、聖川真斗、四ノ宮那月、一ノ瀬トキヤ、神宮寺レン、来栖 翔、愛島セシル

QUARTET NIGHT

寿 嶺二、黒崎蘭丸、美風 藍、カミュ

HE★VENS

鳳 瑛一、皇 綺羅、帝 ナギ、鳳 瑛二、桐生院ヴァン、日向大和、天草シオン

※本公演は3D LIVE となります。キャストの登壇予定はございません。

■チケット販売

チケット一般販売中！

・販売チケット

SS席/SS席サイドブロック 16,000円（税込）

特典（1）ボイスドラマ付きグリーティングチケット風カード（Ver.A/Ver.B）

特典（2）日替わりピンズ

S席/S席サイドブロック 12,000円（税込）

特典（1）日替わりピンズ

特典（2）ケース付きネックストラップ

A席/A席サイドブロック 9,800円（税込）

【チケットに関するお問い合わせ】

イープラスカスタマーセンター

URL : https://support-qa.eplus.jp

営業時間：10:00～18:00（土日含む）

※年末年始は営業を停止する場合がございます。

【公演に関するお問い合わせ】

「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE」イベントサポートセンター

URL : https://supportform.jp/upsss-info

営業時間：10:00～18:00（土日・祝日・年末年始を除く）

■主催：うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE製作委員会

■著作権表記：(C)うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE製作委員会 Illust.Frontier Works Inc.

■公式サイト： https://asshc.utapri-sss.com/

■公式X：https://x.com/utapri_sss #utapriASSHC

＜『うたの☆プリンスさまっ♪』とは＞

2010 年にゲーム第 1 作をリリース以来、CD・アニメ・アプリゲーム・イベントなどメディアミックス展開を広げ、 2025 年 6 月に 15 周年を迎えたコンテンツ。個性豊かなアイドルたちが繰り広げる物語を、音楽クリエイター集団・ Elements Garden が手がける魅力的な音楽と共にお届けしています。