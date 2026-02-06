人気キャスター・中川絵美里の連載『そっと、切り取る』ゲストに馬場ももこ&ゆめっち(3時のヒロイン)が登場

株式会社ワニブックス第六回目ゲスト 馬場ももこ&ゆめっち（写真 : 中川絵美里）

ワニブックスが運営するWEBマガジン『Newsクランチ！』にて、2025年5月より人気キャスターとして活躍中の中川絵美里さんによる、趣味のカメラで親しい仲間を撮影する連載がスタートしています。

第六回目の被写体は所属事務所の先輩でもある、フリーアナウンサーの馬場ももこと、お笑いトリオで活躍中のゆめっち(3時のヒロイン)です。

中川絵美里、連載六回目はかけがえのない友人2人とBBQ

普段通りのプライベートな空間をそのままお届け

『情報7daysニュースキャスター』でお天気キャスターを務めるほか、スポーツ番組、情報番組でも活躍中の中川絵美里が、ワニブックスのWEBマガジン『Newsクランチ！』で「趣味のカメラを使い、中川絵美里が考えたコンセプトとシチュエーションで仲間を写真に収める」連載を行っています。

第六回目の被写体は事務所の先輩でもあるフリーアナウンサーの馬場ももこと、人気お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっちが登場。プライベートで大の仲良しという間柄であり、この連載がスタートした時から、ぜひこの場で撮影したいと願っていた企画が実現しました。

馬場ももこ&ゆめっち（写真 : 中川絵美里）

中川は“いつもの楽しい雰囲気をそのまま撮影すること”そして、“普段あまり見せない一面も収めること”をテーマに、撮影地は千葉のキャンプ場をセレクト。最初は予想通り、照れて恥ずかしがる2人でしたが、すぐにいつも通り和気あいあいとなり、様々な表情を切り取ることに。柔らかい光の中でほほ笑む女神のような表情がカメラに収まると、中川の腕前に驚く2人。ぜひその模様をご覧ください。

馬場ももこ&ゆめっち（写真 : 中川絵美里）

撮影をする中川絵美里（写真 : 桑島智輝）

▼中川絵美里 連載『そっと、切り取る』

https://wanibooks-newscrunch.com/articles/-/5959(https://wanibooks-newscrunch.com/articles/-/5959)

連載は月に一回程度の頻度で更新を予定しています。

《中川絵美里／なかがわ・えみり プロフィール》

1995年3月17日生まれ。静岡県出身。身長153センチ。趣味はスポーツ観戦(サッカー、野球)、フィルムカメラ、古着巡り。特技はチアダンス、護身術。JFAサッカー4級審判、JFAスポーツマネージャー(GRADE2)、野球知識検定の資格を持つ。2013年～2015年読売巨人軍公式マスコットガール「Team Venus」に所属し話題に。その後キャスターに転身し、主な出演作に日本テレビ『Oha!4 NEWS LIVE』、NHK BS『Jリーグタイム』のキャスターなど。現在はTBS『情報7daysニュースキャスター』にてお天気キャスター、DAZN『Jリーグピックマップマッチ』MC、TOKYO FM『THE TRAD』水曜・木曜担当など様々なジャンルに出演する。

【媒体情報】

『Newsクランチ！』

https://wanibooks-newscrunch.com/

出版社ワニブックスが運営するWEBマガジン。「一寸先は、カワイイ」をコンセプトに、読む×観る×感じる 新感覚のWEBマガジン。WEBマガジンの枠を超えた、より深いエンタメの楽しみ方を提案します。