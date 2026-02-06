EXGROW PROPERTIES LLC. 政府主導プロジェクトへの投資機会創出を目的に、首都アブダビに戦略拠点を開設

合同会社EX

2026年1月6日、ドバイを拠点に不動産投資事業を展開するEXGROW PROPERTIES LLC.（本社：1501 The Prism, Business Bay, Dubai, UAE）は、アラブ首長国連邦（以下、「UAE」）における情報収集拠点として首都アブダビに支店を開設したことをお知らせいたします。ドバイにおける投資実行体制を強化するとともに、アブダビにおける政府系機関・現地企業等とのネットワーク構築を通じ、投資機会の探索および案件形成を推進してまいります。

なお、当社グループは2026年2月5日発表の通り、サウジアラビア（リヤド）に現地法人を設立しております

（参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000177312.html）

1. UAEにおける不動産投資事業開始の背景

アブダビでは、政府主導による都市開発および観光・エンターテインメント分野への大型投資が進んでいます。

その一例として、アブダビ政府系企業であるMiralが、ヤス島におけるディズニーテーマパークおよびリゾート開発計画を発表しており（※公表資料参照）、同地域は国際的にも注目を集める都市開発エリアとなっています。

EXGROW PROPERTIES LLC.はこれまで、ドバイを拠点に不動産領域における事業展開を進めてまいりましたが、こうした市場環境の変化を背景に、投資機会の探索・案件形成・投資実行体制を強化する方針です。

2. アブダビ支店開設の目的：情報収集拠点としての機能強化

アブダビはUAEの首都であり、政府系機関や政府関連企業、政府系投資会社が集積する地域です。特に、政府主導による都市開発や不動産開発プロジェクトが多数進行しており、政府系デベロッパーとの継続的な情報交換および関係構築が、投資判断や案件形成において重要な要素となります。当社は、こうした政府関連事業への投資機会に関する一次情報の収集および、継続的な情報交換体制を構築することを目的として、アブダビ支店を情報収集拠点として開設いたしました。

アブダビ支店では、以下の機能を担います。

・政府主導プロジェクトを含む不動産

・都市開発案件に関する一次情報収集

3. 投資対象領域

EXGROW PROPERTIES LLC.は、UAEにおいて以下の領域を中心に投資機会の検討を進めます。

・不動産投資（住宅・商業・開発案件 等）

・都市インフラ（データセンター、物流施設、発電設備などを含む）周辺領域

4. 今後の展望：ドバイ・アブダビを基盤に、中東全域へ

EXGROW PROPERTIES LLC.は、ドバイおよびアブダビにおける投資体制を強化するとともに、中東地域におけるリアルアセット投資の基盤構築を推進してまいります。

会社概要

会社名：EXGROW PROPERTIES LLC.

所在地：1501 The Prism, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

アブダビ支店：A25 Khalidiya Towers Al Faskar St, Al Bateen, Abu Dhabi

事業内容：UAEにおける不動産事業、不動産投資事業、投資機会の探索・案件形成 等

お問い合わせ先

EXGROW PROPERTIES LLC.

担当：福元

E-mail：info@ex-grp.com

Web：https://ex-grp.com/