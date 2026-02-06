花澤香菜、田村睦心、佐倉綾音、沢城みゆきが極限状態の少年たちを演じる！BBCドラマ版『LORD OF THE FLIES / 蠅の王』日本語吹替版メインキャスト発表！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、BBC制作の海外ドラマ『LORD OF THE FLIES / 蠅の王』を2026年2月20日（金）より独占配信いたします。

この度、日本語吹替版キャストとして花澤香菜、沢城みゆき、田村睦心、佐倉綾音の出演が決定。あわせて、日本版キービジュアルを解禁いたします。

ウィリアム・ゴールディングの世界的文学作品をBBCが初のドラマ化

原作は、1954年の発表以来、世界中で読み継がれるノーベル賞受賞作家ウィリアム・ゴールディングの傑作小説『蠅の王』。過去の映画化を経て、今回が史上初のTVドラマシリーズ化となります。

BBC（イギリス）とStan（オーストラリア）による共同製作で、脚本に『アドレセンス』などのジャック・ソーン、監督に『キングダム・ソルジャーズ -砂漠の敵-』などで知られるマーク・ミュンデンという、英国アカデミー賞（BAFTA）受賞の名匠が参加し、少年たちのサバイバルを描き出します。

4人の少年、それぞれの視点で描く4つのエピソード

本作は全4話構成となっており、エピソードごとに「ピギー」「ジャック」「サイモン」「ラルフ」と、視点となる少年が切り替わりながら物語が進行します。無人島に取り残された少年たちを演じるのは、オーディションで選ばれた英国の若手俳優たち。中でもジャック役のロックス・プラットは、ドラマ版『ハリー・ポッター』への出演が控えるなど、次世代を担う存在として注目を集めています。

さらに、この物語の核となる4人の少年の日本語吹き替えキャストを、花澤香菜、田村睦心、佐倉綾音、沢城みゆきが演じます。

■ピギー（演：デヴィッド・マッケンナ／CV: 花澤香菜）

冷静な判断力と高い知性を持ち、論理的な意見で集団を支える少年。ラルフの側に立ち、秩序を保つためのアイデアを出す役割を担う。喘息や視力の弱さといった身体的特徴を抱えている。

【花澤香菜さん コメント（抜粋）】

（他の少年役を演じる）お三方の演じる少年たちが素晴らしいことを知っているので、嬉しい反面、私がバランスを崩してしまわないかと心配でした。第一印象からもう、かわいさとおじさんっぽさを兼ね備えたピギーが愛おしくてたまりませんでした。

■ジャック（演：ロックス・プラット／CV: 田村睦心）

合唱団のリーダーとして島にやって来た少年。強い意志と行動力を持ち、狩猟に積極的に関わる。ラルフとは異なる考え方で仲間をまとめようとする存在。

【田村睦心さん コメント（抜粋）】

こんな豪華なメンバーの中に入れていただけて光栄でした。ジャックは外見的にも内面的にも一見すごくカリスマ性があるように感じるのですが、実はものすごく弱い子だなと感じました。みんなの前だと暴君のように振舞うのですが、子供らしくて可愛いところもいっぱいです。

■サイモン（演：アイク・タルボット／CV: 佐倉綾音）

繊細で物静か、感受性の高い少年。争いから距離を置き、島の自然や出来事を静かに見つめている。少年たちの中でも独自の視点を持つ存在として描かれる。

【佐倉綾音さん コメント（抜粋）】

敬愛するこの役者陣の中でお芝居ができる機会をいただけてとても光栄です。サイモンは最後まで比較的理性側の人間で、ある方面に切なく人間的な気持ちを抱えていたと推測します。少年だから、と経験値を落とさずに演じようと思いました。

■ラルフ（演：ウィンストン・ソーヤーズ／CV: 沢城みゆき）

島に流れ着いた少年たちの中で、最初にリーダーに選ばれる存在。救助を信じ、「火」を絶やさないことを最優先に行動する。集団の秩序を守ろうと奮闘する中心人物。

【沢城みゆきさん コメント（抜粋）】

本国のキャストと年齢の近い同性で吹き替える選択肢もあったであろう中、女性声優に任せていただけるのかと、責任を感じました。誠実ではあるけれど、立派なわけではない年相応さが、吹き替え版からも伝わるように心がけました。

※日本語吹替声優キャストからのコメント全文は後日公開予定

原作小説、過去の映画作品もU-NEXTにて配信中

・原作小説

『蠅の王〔新訳版〕』（早川書房）：https://video.unext.jp/book/title/BSD0000178671

・映画版（1990年）

『蝿の王』：https://video.unext.jp/title/SID0030044

『LORD OF THE FLIES / 蠅の王』（全4話）

【あらすじ】 熱帯の無人島に取り残されたイギリス人少年たちは、文明を保とうと自治を試みる。しかし、その秩序は次第に崩壊し、権力争いと本能の衝突の末、彼らの希望は悲劇へと転じていく―。

【配信開始日時】2026年2月20日（金）全4話一挙独占配信（字幕版・吹替版）

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0275076 ※配信日よりアクセス可能

【配信形態】見放題

【スタッフ】

原作：ウィリアム・ゴールディング（『LORD OF THE FLIES／蠅の王』）

脚本・製作総指揮：ジャック・ソーン（『アドレセンス』『ナショナル・トレジャー』『ワンダー 君は太陽』）

監督・製作総指揮：マーク・ミュンデン（『シンパサイザー』『ナショナル・トレジャー』『キングダム・ソルジャーズ -砂漠の敵-』)

製作総指揮：ジョエル・ウィルソン、ジェイミー・キャンべル、ナウファル・ファイズラー、ケイラ・スコービー ほか

キャスティング・ディレクター：ニナ・ゴールド（『ゲーム・オブ・スローンズ』）

音楽：クリストバル・タピア・デ・ヴィーア、ハンス・ジマー、カラ・タルヴェ

【キャスト／日本語吹替キャスト】

ラルフ役：ウィンストン・ソーヤーズ／沢城みゆき

ジャック役：ロックス・プラット／田村睦心

ピギー役：デヴィッド・マッケンナ／花澤香菜

サイモン役：アイク・タルボット／佐倉綾音

(C) 2025 Eleven Film Ltd. All Rights Reserved.

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど44万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、127万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年1月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。