工具不要で横幅39～65cmに伸縮、高さは3段階調整。安定感のある耐荷重20kgで、レンジ上を有効活用できるラックをジェネリック家電ブランド「MAXZEN」から2026年1月30日より発売
- MRS-CS01：https://maxzen.jp/product/mrs-cs01/
ジェネリック家電ブランド「MAXZEN」を展開するマクスゼン株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：清水敏光）は、幅39～65ｃｍ伸縮レンジ上ラック（MRS-CS01）を、2026年1月30日より発売。
横幅は工具なしで調整可能
耐荷重20kg＆防錆パウダーコーティングでサビに強い頑丈フレーム
置き場所を考えるのが楽しいシンプルフォルム
カラーバリエーション
ブラックとホワイトの２色展開です。
サイズ
仕様
MGM25IC04-F240
MAXZENについて
「MAXZEN（マクスゼン）」は、コストパフォーマンスの高さで人気の2013年に誕生したジェネリック家電（※1）ブランドです。「最大限のゆたかさを、削ぎ落した価格で」をコンセプトに掲げ、家電販売で培った経験を生かしながら、機能と価格のバランスを徹底追求しお客様視点での製品開発を心がけています。2024年度（※2）の実績といたしましては、生活家電、季節家電、調理家電など約260製品を取り扱い、累計販売台数は254万台を突破し年間売上高は89億円を超えました。
※1 ジェネリック家電：搭載機能を厳選することで高品質かつ低価格での販売を実現した家電製品
※2 2024年度：2024年2月1日～2025年1月31日の期間
会社概要
会社名 マクスゼン株式会社 （英文社名：MAXZEN Inc.）
URL http://maxzen.jp/
代表者 代表取締役社長 清水敏光
所在地 本社 東京都墨田区江東橋4丁目26番5号 東京トラフィック錦糸町ビル6F
資本金 3,000万円
株主 エクスプライス株式会社（100%）
事業内容 家電製品の企画・開発・製造