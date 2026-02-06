特別番組『#アベプラ 衆院選 SP』「ABEMA」で2月8日（日）夜19時50分より生放送決定！EXIT、岸谷蘭丸、ひろゆきが“トリプルMC”！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にて衆議院議員選挙の投開票日である2026年2月8日（日）夜19時50分より、特別番組『#アベプラ 衆院選 SP～EXIT と蘭丸と、時々ひろゆき～』を生放送することを決定いたしました。

『#アベプラ 衆院選 SP』では、平日夜帯のニュース番組『ABEMA Prime』にてMCを務める、お笑いコンビ・EXITが2025年の参院選に続き3度目となる選挙特番MCを務めます。さらに、“次世代の論客”としても注目度が集まる実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸さんと、『ABEMA Prime』の水曜MCを務めるネット掲示板『2ちゃんねる』創設者の“ひろゆき”こと西村博之さんも番組途中から加わり、“異色のトリプルMC”体制で番組をお送りしてまいります。

兼近さんは「ダラダラ話してます。皆様これを見ながら、とやかく言いあいましょう！」、りんたろー。さんは「先ほど期日前投票ぶっかましました！！いつもは忘れた頃にやってくるので思い出す時間が必要でしたが今回は前回の知識である程度いけるかもしれません！この勢いで今回は二言！！当事者として発言できたらと思います！！」、岸谷さんは「唐突な選挙にびっくりでしたが、またMCに呼んでいただいて光栄です！！近年の選挙では投票によって如実に政治が変わってきたと思います。今回も成功体験を作りましょう！」、ひろゆきさんは「選挙結果によって、どういう日本になっていくのかという予想を視聴者がしやすくする番組にしたいですー。」とそれぞれ意気込みコメントを寄せています。各党幹部との中継や、注目候補者の勝敗結果などを速報でお伝えするのはもちろん、「ABEMA Prime」らしい議論もお送りします。突如の解散表明での冬の選挙戦、若い人たちの選択は？結果が示すのは、政治への希望か落胆か。豪華MC陣とともに日本の未来について考えます。

同日の23時30分からは、「ABEMA」の辻歩アナウンサーと “選挙大好き芸人”の異名を持ち自らの足で多くの選挙区を回っている若手漫才コンビ「ゆかいな議事録」の山本期日前さんが選挙の舞台裏を交えながら開票結果を速報する特別番組『衆院選2026開票速報』も「ABEMA NEWSチャンネル」にて生放送いたします。群雄割拠から抜け出すのはどの候補なのか？注目の議席の行方、そして日本の未来の行く末を、ぜひ「ABEMA」で見届けてください。

■EXIT・兼近大樹コメント全文

ダラダラ話してます。皆様これを見ながら、とやかく言いあいましょう！

■EXIT・りんたろー。コメント全文

先ほど期日前投票ぶっかましました！！いつもは忘れた頃にやってくるので思い出す時間が必要でしたが今回は前回の知識である程度いけるかもしれません！この勢いで今回は二言！！当事者として発言できたらと思います！！

■岸谷蘭丸コメント全文

唐突な選挙にびっくりでしたが、またMCに呼んでいただいて光栄です！！

近年の選挙では投票によって如実に政治が変わってきたと思います。今回も成功体験を作りましょう！

■ひろゆきコメント全文

選挙結果によって、どういう日本になっていくのかという予想を視聴者がしやすくする番組にしたいですー。

■ABEMA特別番組『#アベプラ 衆院選 SP～EXIT と蘭丸と、時々ひろゆき～』放送概要

配信日時：2026年2月8日（日）夜19時50分～

放送URL： https://abema.tv/channels/abema-news/slots/EJKEB7G6zv4aYo

出演：【MC】EXIT、岸谷蘭丸、ひろゆき 【進行】平石直之 【開票速報】仁科健吾

■ABEMA特別番組『衆院選2026開票速報』放送概要

配信日時：2026年2月8日（日）夜23時30分～

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-news/slots/EJKE9HmYSh5a9D

出演：山本期日前(ゆかいな議事録)、水野篤（テレビ朝日選挙本部）、辻歩(ABEMAニュースキャスター)

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。