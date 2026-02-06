「『アイドルマスター シンデレラガールズ』 POP UP STREET in 奥山おまいりまち・浅草西参道」が開催決定！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、『アイドルマスター シンデレラガールズ』のイベント、「『アイドルマスター シンデレラガールズ』 POP UP STREET in 奥山おまいりまち・浅草西参道」を開催いたします。

2026年3月6日（金）より、浅草の奥山おまいりまち商店街、浅草西参道商店街にて「『アイドルマスター シンデレラガールズ』 POP UP STREET in 奥山おまいりまち・浅草西参道」の開催が決定いたしました。

コラボグッズやスタンプラリーなどの詳細情報は後日公開いたします。

「『アイドルマスター シンデレラガールズ』 POP UP STREET in 奥山おまいりまち・浅草西参道」

開催期間：2026年3月6日（金）～3月29日（日）

開催場所：奥山おまいりまち商店街、浅草西参道商店街、他

▼キャンペーン特設サイト

https://event.amnibus.com/imas-cinderella-asakusaomatsuri/

※掲載内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

【オリジナルグッズ】

特設POP UP SHOPにて、コラボイラストを使用したオリジナルグッズを先行販売いたします。

グッズの詳細情報は後日公開いたします。

・販売場所：特設POP UP SHOP（東京都台東区西浅草3-4-3 かっぱ橋本通り公西会商店街内）

・販売時間：11:00～18:00

■POP UP SHOPへのご入店について

3月6日（金）～3月8日（日）の3日間にオリジナルグッズ販売では、混雑緩和のために事前入店予約制による時間帯ごとの入店制限を実施させていただきます。

ご入店の内容は諸般の事情により、変更となる場合がございます。

▼事前入店予約申込方法

事前入店予約はチケット予約サービス「livepocket(ライブポケット）」にて、2月20日（金）18:00より先着順にて受付開始予定です。

※事前入店予約のお申し込みにはlivepocketの登録（無料）が必要です。

▼事前入店予約情報

・事前入店予約入場対象日：3月6日（金）～3月8日（日）

・配布ページ公開＆WEB整理券予約開始日：2月20日（金）18:00

▼事前入店予約時の申し込み注意事項

・お1人様1枠までのお申込みとなります。一度に複数回のお申し込みはできません。

・お1人様1日1会計となります。別の時間帯のチケットをお持ちの場合でもお会計をお断りさせていただく場合がございますので予めご注意ください。

・不正などが発覚した場合は入店をお断りさせていただく場合がございますので予めご注意ください。

・事前予約申込は、販売する商品の購入をお約束するものではございません。当日の状況によっては、お品切れが発生する場合もございますのであらかじめご了承ください。

▼WEB整理券について

入店予約をされた方は、本人のスマートフォンにてWEB整理券を確認させていただきます。

当日、LivePocket-Ticket-アプリまたはブラウザから、WEB整理券のQRコードをご提示ください。

スタッフが持つ端末で認証させていただきます。

当日印刷したWEB整理券(QRコード)での入店はできませんので予めご了承ください。

▼当日ご入店までの流れ

WEB整理券に記載の入店時間までにPOP UP SHOPまでお越しください。

ご入店の際に、WEB整理券の認証確認(チケットもぎり)を行いますので、ご自身のスマートフォンをお持ちください。

※印刷したWEB整理券でのもぎりは出来かねますのでご了承ください。

※入店時間を過ぎた場合、ご入店いただけません。予めご了承ください。

※店内の混雑状況によっては、ご入店をお待ちいただく場合がございます。

※WEB整理券に記載されている日付・入店時間のみ有効です。

※お客様都合による入店日・入店時間の変更はできません。

※いかなる場合でもWEB整理券の再発行はいたしません。

※WEB整理券は1枚につき、WEB整理券に記載された利用登録者1名様1回限り有効です。

※携帯電話(スマートフォン)の紛失・破損・データを消失した場合、WEB整理券の再発行はできません。

※WEB整理券使用後の再入店はできません。

※天災・疫病の蔓延・不慮の事故などやむを得ない事情により、ショップまたは施設が休業となった場合、休業となった日付のWEB整理券は無効となります。(他の日付の代替WEB整理券の発行はいたしません)。なお、その場合の来場にかかわる費用(交通費・宿泊費など)はいかなる理由におきましても補償いたしかねます。

▼同伴者入店について

小さなお子様の付き添いの保護者の方、未就学児をお連れの保護者の方、身体障がい者の付き添いの方は当日現地にてスタッフまでお申し出ください。

未就学児または小さなお子様が入店ご希望の場合は、保護者の方のお名前でお申し込みください。(お申込みいただいた保護者の方ご本人が当日必ずご来場ください)。

※上記いずれの場合も付き添いをされる方の人数はお1人様までとなります。また、お会計は1回限り、購入制限がある商品はお1人様分のみのご購入とさせていただきます。

※小学生、中学生のお子様でスマートフォン・タブレットをお持ちでない方も同伴者のスマートフォンで同伴入店可能となります。

▼当日ご来店の注意事項

・当日体調不良の方は来店をお控えいただきますよう、宜しくお願いいたします。

・お買い物時間の短縮にご協力お願いいたします。

・店内では他のお客様との一定間隔をお取りいただきますようお願いいたします。

・店舗周辺での滞留はご遠慮いただきますよう、宜しくお願いいたします。

・入店制限対応は状況により変更の可能性がございます。

■イベント販売グッズ情報

詳細情報は後日公開いたします。

▼AMNIBUS(アムニバス)について

https://amnibus.com/

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。

担当： 齊藤直樹

Mail： info@armabianca.com

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.