「アサルトリリィ Last Bullet」5周年記念イベントにてGugenkaがMR映像を楽しめる体験型コンテンツを提供

株式会社Gugenka

株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、2026年1月30日（金）～2月1日（日）に開催されたアプリゲーム「アサルトリリィ Last Bullet」リリース5周年記念イベントにおいて公開された、MR（複合現実）映像が楽しめる体験型コンテンツの開発を担当いたしました。

イベント詳細 ▶ https://assaultlily-pj.com/news/2025/1001/1-2

■「アサルトリリィ Last Bullet」5周年記念イベントについて

2026年1月20日（火）にリリースから5周年を迎えた「アサルトリリィ Last Bullet」を記念し、

公式イベント 「アサルトリリィ Last Bullet 5th Anniv. Thanks Stage ～With Lilie～」 が開催されました。会場では、人気キャストによるステージイベントに加え、作品の世界観をより深く体感できるさまざまな企画が展開されました。



MR映像体験では、本作のオリジナル映像を楽しみながら、MR演出によりキャラクターのビジュアルや各種エフェクトが表示され、「アサルトリリィ」の世界観をより一層体感できるコンテンツとなっております。

■「MR映像体験」コンセプト機について

円谷フィールズホールディングスグループのフィールズ株式会社とメタフィールド株式会社が共同開発した「MR体験機」は、MR（複合現実）技術を活用した、体験型コンテンツです。

MR体験機に搭載されている液晶映像と連動した、360度のMRパノラマ演出により、これまでにない没入型の映像体験を実現しています。

■「アサルトリリィプロジェクト」とは

『アサルトリリィプロジェクト』とは、武器×美少女をテーマに

少女たちの終わりない戦いを具現化したアクションドールシリーズ『アサルトリリィ』を

多種多様な展開で広大な世界観を描くメディアミックスプロジェクト。

アクションドール・アニメ・舞台・アプリゲーム等で連動し、様々なメディアで展開中です。

公式サイト：https://assaultlily-pj.com/

■円谷フィールズホールディングスグループについて

円谷フィールズホールディングスグループは、『ウルトラマン』をはじめ多数の IP（知的財産）を保有する株式会社円谷プロダクションを中心にグローバルに通用する IP の創造と育成、デジタルビジネスへの事業投資を戦略的に進める「コンテンツ＆デジタル事業」と、フィールズ株式会社を中心に様々なIPの遊技機企画・開発・流通や遊技機業界全体のサポート等に取り組む「アミューズメント機器事業」の２つの事業を軸にグローバルコンテンツビジネスを展開しています。

メタフィールド株式会社は、円谷フィールズホールディングスグループのデジタル事業戦略子会社として、XR/MR技術などの先端技術を活用した、「未来のパチンコ・パチスロのコンセプト提案」をはじめとする遊技機とコンテンツの楽しみ方をアップデートする、新しいエンタテインメント体験の開発にチャレンジしています。

グループ共通の理念「すべての人に最高の余暇を」を実現するために、グループ一丸となって次世代のエンタテインメントの創出に挑戦しています。

■ 株式会社Gugenkaについて

Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。

■株式会社Gugenka

会社名：株式会社Gugenka

本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F

設立：2005年4月

代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）

URL：https://gugenka.jp/