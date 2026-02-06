“洗剤を使わない洗濯”＆DXの最先端ホテルランドリー！ウォッシュプラス高梨代表が国際ホテル・レストラン・ショー」セミナーで最新情報を公開

株式会社wash-plus

ホテル、旅館などの宿泊施設向けランドリーで「第54回国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ2026）」に出展する株式会社wash-plus(本社:千葉県浦安市、代表取締役:高梨健太郎)の高梨代表が、会場セミナーに登壇し、ホテルランドリーの最新情報を公開します。

資料請求・お問い合わせ :https://wash-plus-c.jp/

最先端のホテルランドリー、SDGs貢献と人手不足対策で全国に拡大中

全国で急速に導入が進む最先端ホテルランドリー「wash+ Comfort」は、“洗剤を使わない洗濯”でSDGsに貢献、キャッシュレス決済・多言語表示が標準装備のIoTシステムで省人化・人手不足対策に貢献する、最先端のホテルランドリーです。

セミナーでは、ホテル・旅館ランドリーのお困りごとの具体的な解決へのアプローチだけでなく、開発中の新技術など今後の新たな展開についてもお知らせします。

ぜひご覧ください。

セミナー詳細

▼ホスピタリティデザインセミナー

日時：2025年2月18日（水）12:30～12:50

会場：東京ビッグサイト 西４ホール ホスピタリティデザインセミナーステージ（セミナー紹介ページはこちら→ https://hcj.jma.or.jp/visitor/seminar_hospitality.html）

▼HCJセミナー

日時：2025年2月19日（木）13:20～14:00

会場：東京ビッグサイト 西４ホール HCJセミナーステージ（セミナー紹介ページはこちら→ https://hcj.jma.or.jp/visitor/seminar_hcj.html）

出展について

会場内の弊社ブースで2種の実機を展示します。

検討中のご質問や導入の具体的なプラン検討のご相談など対応いたします。ぜひお運びください。

▼ウォッシュプラス出展ブース

西展示棟 W2-T37 https://www.jma-tradeshow.com/hcj/webguide_jp/product.php?no=1020

展示会ご来場登録はこちらから→https://hcj.jma.or.jp/visitor/

第54回国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ2026）について

HCJは「サービス産業」「フードビジネス」に向けた日本最大級の商談展示会です。

850社・2,300ブースの出展、65,000人の来場者を迎え、ヒト・モノ・情報の交流と発信を通じ、「サービス産業」「フードビジネス」の活性化に貢献します。

名 称：第54回国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ2026）

会 期：2026年2月17日（火）～20日（金） 10:00～17:00（最終日は16:30まで）

会 場：東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール・西展示棟1～4ホール

入場料：無料（来場事前登録が、アプリまたはPCから必要です）

公式サイト：https://hcj.jma.or.jp/

ホテルスタッフの現場の声から生まれたランドリー「wash+ Comfort」

全国で急速に導入が進む最先端ホテルランドリー「wash+ Comfort」は、2022年にホテルスタッフの声を反映し開発されました。

オーバーツーリズムで対応急務の人手不足や現場スタッフの手間軽減・省人化、長期滞在ゲスト増加によるランドリー需要急増への速やかな対応を実現し、SDGsの10項目を達成して施設の価値向上に貢献します。

★合成化学物質ゼロ・香料ゼロでアレルゲンフリー、ホテルの香りやコンセプトを損なわない

★節水効果や排水汚染軽減で水資源保全に貢献、SDGsを推進

★キャッシュレス決済標準搭載で両替対応ゼロを実現

★多言語設定済みでインバウンドゲストへの対応軽減

★売上・稼働管理のオンライン化でランドリー管理の手間を圧倒的に軽減

システムアップデートが常に行われ、「進化するランドリー」としても好評をいただく、最先端のホテルランドリーが、お困りごと解決とブランド力向上への貢献を同時に叶えます。

株式会社wash-plus 宿泊施設向けランドリー「wash+ Comfort」サービスページ

https://wash-plus-c.jp/

リネン内製化でコスト削減に貢献する自社設備用ランドリー「wash+ on-premises」

近年、リネン工場の減少による依頼先縮小や、人件費・光熱費高騰によるコスト上昇などで、業務用洗濯に関する困りごとが増えています。

wash-plusでは、コインランドリーで実証済みの独自技術”洗剤を使わない洗濯”を採用した、事業者向け自社設備用ランドリー「wash+ on-premises」を展開しています。

展開する大型機・小型機のどちらも、国内トップメーカーの機器を採用。安定した稼働でよりよい洗濯環境を実現しながら、コストカットにつなげます。

業務用洗濯の新たな選択肢を、ぜひご検討ください。

株式会社wash-plus 自社設備用ランドリー「wash+ on-premises」 紹介ページ

https://wash-plus.co.jp/onpre/

株式会社wash-plus 会社概要

所在地 ： 〒279-0004 千葉県浦安市猫実1-9-5

代表者 ： 代表取締役 高梨 健太郎

設立 ： 2013年5月

資本金 ： 1012万円

事業内容： 総合コインランドリー事業・システム開発

URL ： http://wash-plus.co.jp/



▼過去受賞歴

・「2020年第3回日本サービス大賞」（主催：公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会）において、優秀賞。

・「2019年度(第37回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「働き方改革、女性の社会進出を支える顧客と繋がるIoTコインランドリー」が評価され、中小企業史上初のIT最優秀賞。

・「CHIBAビジコン2016」において、「アレルゲンフリーを目指すコインランドリー事業のIoT化とその未来」というビジネスプランを掲げて臨み、千葉県知事賞【ちば起業家大賞】。

・「2023年度(第41回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「コインランドリービックデータ×気象データが導く “ダイナミックプライシング”」が評価され、IT賞(顧客・事業機能領域)。

・「ニューズウィーク日本版SDGsアワード2023」（主催：ニューズウィーク日本版）において、洗濯技術のイノベーションがSDGs目標6の水質汚染の削減・水の利用効率改善につながるとして、環境部門賞。

・「サステナブル★セレクション2024」（主催：株式会社オルタナ、一般社団法人サステナ経営協会）において、製品・サービス、企業・組織のサステナブル経営への取組において大きな社会的インパクトを生み出しているとして三つ星に選定。

・「第12回グッドライフアワード2024」（主催：環境省）で「実行委員会特別賞 地球と人への想いやり賞」を受賞。

・「第25回グリーン購入大賞」（主催：グリーン購入ネットワーク（GPN））において、持続可能な調達（消費と生産）を通じたSDGsの目標達成、脱炭素社会やサーキュラーエコノミーの実現に寄与する取組を評価され、大賞を受賞。

・「DXイノベーション大賞2024」（主催：一般社団法人日本オムニチャネル協会）において、身近なコインランドリーにおいて革新的な技術で切り拓く新たな展開を評価され、ベンチャー企業部門 最優秀賞を受賞。