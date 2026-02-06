大切なあの人と、一緒にお笑いを観に行きませんか？「19時ライブ」ペア割で4,000円！通常大人1人3,500円を2名ご来場で4,000円に2月8日(日)～2月14日(土)バレンタインデー キャンペーン
このたび、なんばグランド花月では日頃応援いただいているお客様に感謝を込めて、
2026年2月8日(日)～2月14日(土)に「バレンタインデー キャンペーン」を実施いたします。
本キャンペーンでは、期間中、なんばグランド花月にお越しいただいたお客様全員を対象に、「バレンタインデー特別クーポン」を配布いたします。本クーポンをご持参のうえ、夜開催しております「19時ライブ」にペアでご来場いただきますと2名で4,000円の特別価格にてご観劇いただけます。
バレンタインデークーポンの対象となる公演は、3月末までの19時ライブとなっております。
「特別クーポン」にはメッセージを書くスペースもありますので、大切な方へのプレゼントとしてもお使いいただけます。スタッフ一同、なんばグランド花月でお待ちしております。
なんばグランド花月 バレンタインデーキャンペーン 概要
バレンタインデー キャンペーン
【期間】 2026年2月8日(日)～2月14日(土)
【場所】 なんばグランド花月
【キャンペーン内容】
各キャンペーン期間中、ご来場のお客様全員に「特別クーポン」を配布いたします。
「特別クーポン」をお持ちの上、使用期間内の「19時ライブ」にご来場いただくと、2名で4,000円の特別価格にてご観劇いただけます。クーポンにはメッセージを書くスペースもあり、大切な方へのプレゼントとしてもお使いいただけます。
＜ペア割 組み合わせ＞
・3,500円(大人)＋3,500円(大人)＝7,000円 が4,000円に（3,000円お得）
・3,500円(大人)＋1,000円(こども)＝4,500円 が4,000円に（500円お得）
＜注意事項＞
●バレンタインデークーポン使用期間：2026年3月末までの「19時ライブ」公演
※対象期間内「19時ライブ」のみ適用。劇場窓口でのペア割のみOK。1名もしくは3名以上のご利用は不可。
※2名までは4,000円。3名からは1人あたり通常料金。
※16歳未満のお客様は、保護者同伴の場合のみ入場可
※ご利用対象外：販売可能なチケットが完売時
バレンタインデーキャンペーン 割引対象「19時ライブ」公演
＜2月＞
■2月10日（火）19時ライブ～よくばり！MIX！～
笑い飯／ジャルジャル／もりやすバンバンビガロ／スーパーマラドーナ／トット／ラフ次元／桂三語／kento fukaya
さや香／桂健枝郎／伝書鳩
■2月12日（木）19時ライブ～ネタ＆吉本新喜劇～
矢野・兵動／もりやすバンバンビガロ／トット／ネイビーズアフロ／バッテリィズ
【吉本新喜劇】すっちー／池乃めだか／末成映薫／島田珠代／清水けんじ ほか吉本新喜劇座員
■2月17日（火）19時ライブ～芸歴15年目以上の回～
シャンプーハット／ギャロップ／スーパーマラドーナ／モンスターエンジン／囲碁将棋／Dr.ハインリッヒ／ヒューマン中村
アキナ 山名文和／ラフ次元／笑福亭笑利／タナからイケダ
■2月18日（水）19時ライブ～ネタ＆吉本新喜劇～
テンダラー／コロコロチキチキペッパーズ／ツートライブ／kento fukaya／天才ピアニスト／フースーヤ
【吉本新喜劇】酒井藍／内場勝則／辻本茂雄／山田花子／千葉公平 ほか吉本新喜劇座員
■2月19日（木）19時ライブ～ネタ＆吉本新喜劇～
笑い飯／ザ・プラン9／ギャロップ／金属バット／からし蓮根／ド桜
【吉本新喜劇】酒井藍／内場勝則／辻本茂雄／山田花子／千葉公平 ほか吉本新喜劇座員
■2月20日（金）19時ライブ～四重奏～
Dr.ハインリッヒ／めぞん／吉田たち／ラニーノーズ
■2月23日（月・祝）19時ライブ～ミニ寄席＆吉本新喜劇～座員コーナーSP！
笑い飯／シャンプーハット／例えば炎 【コーナーMC】スマイル 瀬戸
【吉本新喜劇】酒井藍／内場勝則／辻本茂雄／山田花子／千葉公平 ほか吉本新喜劇座員
■2月24日（火）19時ライブ～ネタ＆吉本新喜劇～
テンダラー／ハイキングウォーキング／金属バット／カベポスター／ダブルヒガシ
【吉本新喜劇】吉田裕／辻本茂雄／島田珠代／西川忠志／高橋靖子 ほか吉本新喜劇座員
■2月27日（金）19時ライブ～ミニ寄席＆吉本新喜劇～座員コーナーSP！
テンダラー／佐久間一行／たくろう 【コーナーMC】ラフ次元 梅村
【吉本新喜劇】吉田裕／辻本茂雄／島田珠代／西川忠志／高橋靖子 ほか吉本新喜劇座員
＜3月＞
■3月3日（火）19時ライブ～ネタ＆吉本新喜劇～
テンダラー／シャンプーハット／モンスターエンジン／ザ・パンチ／たくろう
【吉本新喜劇】アキ／内場勝則／未知やすえ／西川忠志 ほか吉本新喜劇座員
■3月4日（水）19時ライブ～ネタ＆吉本新喜劇～
くまだまさし／ギャロップ／レイザーラモン／ラニーノーズ／たくろう
【吉本新喜劇】アキ／内場勝則／未知やすえ／西川忠志 ほか吉本新喜劇座員
■3月6日（金）19時ライブ～ミニ寄席＆吉本新喜劇～座員コーナーSP！
スーパーマラドーナ／藤崎マーケット ほか 【コーナーMC】スマイル 瀬戸
【吉本新喜劇】アキ／内場勝則／未知やすえ／西川忠志 ほか吉本新喜劇座員
■3月8日（日）19時ライブ～ネタ＆吉本新喜劇～
テンダラー／笑い飯／佐久間一行／もりやすバンバンビガロ／藤崎マーケット／ヘンダーソン
【吉本新喜劇】アキ／内場勝則／未知やすえ／西川忠志 ほか吉本新喜劇座員
■3月10日（火）19時ライブ～ネタ＆吉本新喜劇～
ジャルジャル／パンクブーブー／スマイル／Dr.ハインリッヒ／バッテリィズ
【吉本新喜劇】すっちー／島田珠代／山田花子／千葉公平 ほか吉本新喜劇座員
■3月11日（水） 19時ライブ～劇場プロデューサー推薦芸人の回～
桂かい枝/うるとらブギーズ/GAG/ツーナッカン/ドンデコルテ/ゼロカラン/天ロクの丘/伝書鳩/愛凛冴/パンたべる
【吉本新喜劇】 吉本新喜劇座員 多数
■3月12日（木）19時ライブ～よくばり！MIX！～
テンダラー／シャンプーハット／あべこうじ／金属バット／ロングコートダディ／ゆにばーす ほか
■3月13日（金）19時ライブ～ネタ＆吉本新喜劇～
テンダラー／COWCOW／吉田たち／EXIT／フースーヤ
【吉本新喜劇】すっちー／島田珠代／山田花子／千葉公平 ほか吉本新喜劇座員
■3月16日（月）19時ライブ～ミニ寄席＆吉本新喜劇～座員コーナーSP！
COWCOW／ギャロップ／天才ピアニスト 【コーナーMC】アキナ山名
【吉本新喜劇】すっちー／島田珠代／山田花子／千葉公平 ほか吉本新喜劇座員
■3月17日（火）19時ライブ～ネタ＆吉本新喜劇～
笑い飯／ジャルジャル／スマイル／ちょんまげラーメン／祇園
【吉本新喜劇】酒井藍／池乃めだか／川畑泰史／未知やすえ／松浦真也 ほか吉本新喜劇座員
■3月18日（水）19時ライブ～ネタ＆吉本新喜劇～
矢野・兵動／スーパーマラドーナ／メンバー／ツートライブ／ドーナツ・ピーナツ
【吉本新喜劇】酒井藍／池乃めだか／川畑泰史／未知やすえ／松浦真也 ほか吉本新喜劇座員
■3月19日（木）19時ライブ～ミニ寄席＆吉本新喜劇～座員コーナーSP！
ギャロップ／ラフ次元／天才ピアニスト 【コーナーMC】藤崎マーケット田崎
【吉本新喜劇】酒井藍／池乃めだか／川畑泰史／未知やすえ／松浦真也 ほか吉本新喜劇座員
■3月24日（火）19時ライブ～ネタ＆吉本新喜劇～
笑い飯／トット／さや香／エバース／ヨネダ2000
【吉本新喜劇】吉田裕／辻本茂雄／末成映薫／山田花子 ほか吉本新喜劇座員
■3月25日（水）19時ライブ～ネタ＆吉本新喜劇～
矢野・兵動／ジャルジャル／ザ・プラン9／トット／さや香
【吉本新喜劇】吉田裕／辻本茂雄／末成映薫／山田花子 ほか吉本新喜劇座員
■3月30日（月）19時ライブ～ネタ＆吉本新喜劇～
ギャロップ／モンスターエンジン／ヒューマン中村／ガクテンソク／トット
【吉本新喜劇】吉田裕／辻本茂雄／末成映薫／山田花子 ほか吉本新喜劇座員
※出演者などは都合により変更になる場合がございます。
最新情報は劇場HP・SNSをご覧ください。
なんばグランド花月公式HP：https://ngk.yoshimoto.co.jp/
なんばグランド花月公式X：https://x.com/namba_g_kagetsu
なんばグランド花月公式Instagram：https://www.instagram.com/nambagrandkagetsu/
チケット販売先 FANYチケット：https://ticket.fany.lol/
FANYオンラインチケット：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/