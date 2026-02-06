大切なあの人と、一緒にお笑いを観に行きませんか？「19時ライブ」ペア割で4,000円！通常大人1人3,500円を2名ご来場で4,000円に2月8日(日)～2月14日(土)バレンタインデー キャンペーン

大切なあの人と、一緒にお笑いを観に行きませんか？「19時ライブ」ペア割で4,000円！通常大人1人3,500円を2名ご来場で4,000円に2月8日(日)～2月14日(土)バレンタインデー キャンペーン