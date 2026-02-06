フロッグウェル株式会社、Salesforce向けAI営業支援パッケージ「Sales Agent Suite by Frogwell」を提供開始

フロッグウェル株式会社

フロッグウェル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：小谷直也）は、Salesforceを活用した営業業務向けAI導入支援パッケージ「Sales Agent Suite by Frogwell」の提供を開始したことを発表いたします。1シナリオ20万円からの手頃な価格設定により、企業の営業部門におけるAI活用の第一歩を強力に支援してまいります。

■背景・課題

近年、営業活動の高度化・効率化が求められる一方で、多くの企業では依然として属人的な業務運用やアナログなプロセスが残っており、営業現場における生産性向上が大きな課題となっています。具体的には、営業事務分野において、以下のような問題が顕在化しています。

- 見込客の管理や評価が担当者個人の経験や勘に依存している- 商談準備に多くの時間を要し、過去の成功事例やナレッジが十分に活用されていない- 商談後の記録・報告業務に工数がかかり、営業担当者の負担となっている- 営業活動の質や量を客観的に可視化できず、組織的な改善につながりにくい- 受注・失注要因の分析が体系化されておらず、次のアクションに活かしきれていない- AI活用に関心はあるものの、高額な初期投資が導入のハードルとなっている

こうした課題を背景に、営業現場では「誰でも成果を再現できる仕組み」と「無理なく導入できるAI活用」が強く求められています。

当社はこれらのニーズに応えるべく、Salesforceの最新AI機能「Agentforce」とSales Cloudを組み合わせた、導入しやすい価格帯のAI営業支援パッケージを開発しました。本パッケージにより、営業業務の効率化と高度化を同時に実現し、企業の持続的な成長を支援します。

■Sales Agent Suite by Frogwellの概要

Sales Agent Suite by Frogwellは、営業活動のサイクル全体において、AIが自動的に対応・支援を行う機能をパッケージ化したソリューションです。見込客獲得から商談準備、商談実施、フォローアップ、データ分析まで、企業の状況に応じて必要なシナリオを選択でき、段階的なAI導入が可能です。

提供シナリオ（各20万円）

- AIが自動で見込客登録・評価- AIが自律的にアポイントを獲得- AIが類似案件から勝てる商談データを抽出- AIが面談内容を商談データへ自動更新- AIが商談の質を客観的にスコア化- AIが面談内容を反映したお礼メール文を自動作成- AIが受注/失注経緯を自動抽出し情報蓄積- AIが日報を自動生成- AIが蓄積したデータを分析（1ダッシュボードあたり）※その他、AIとの商談ロールプレイングなどのシナリオもご用意しております。

■フロッグウェルの強み

当社は、営業業務のAI化において、以下の専門性と実績を有しています。

豊富なSalesforce構築実績

- 100件超のSalesforce/Sales Cloud導入実績- 医療機器、製造業、IT、不動産など多様な業界での支援経験- Salesforce Partner Award（Non Profit部門2019年、Healthcare & Life Science部門2023年）受賞

業務プロセス再設計からの伴走支援

単なるAIツールの導入ではなく、「業務プロセスそのものの再設計」から支援します。属人的業務を分解し、AI活用を前提とした最適な業務構成へと再設計することで、真に効果的なAI活用を実現します。

インダストリー特化の専門性

業種業態に精通したディレクターが、各業界のバリューチェーン、KPI、商習慣を理解した上で設計します。同業界内での横展開や標準化も可能です。

AI専門チームの稼働

Agentforce構築に特化したAI専門チームが稼働中です。最新のSalesforce AI機能を活用し、企業の業務に最適化された実装を提供します。

実証済みの顧客満足度

CSAT（顧客満足度）4.9の高評価を獲得しています。業種業態に適したコミュニケーションが生み出す、常に高い顧客満足度を実現しています。

■期待される効果

Sales Agent Suite by Frogwellの導入により、以下の効果が期待されます。

営業生産性の向上

商談内容の記録や情報収集といった付帯業務をAIが自動化することで、営業担当者は本来注力すべき顧客対応や提案活動に集中できる時間を創出します。

商談品質の標準化・底上げ

AIによる商談支援により、経験やスキルに依存しがちだった商談プロセスを標準化。経験の浅い営業担当者であっても、高品質かつ再現性のある商談を実現します。

データドリブンな営業活動の実現

受注・失注要因をデータとして可視化・分析することで、感覚や属人的判断に頼らない、戦略的かつ再現性の高い営業活動を可能にします。

営業ナレッジの自動蓄積と活用

成功事例や有効なアプローチが自動的に蓄積・共有されることで、組織全体のナレッジ資産が強化され、継続的な営業力の向上につながります。

マネジメント効率の向上

営業活動の進捗や状況がリアルタイムに可視化されるため、マネージャーは適切なタイミングでの指示・フォローが可能となり、組織全体のパフォーマンス最大化を支援します。

■価格とパッケージ内容

シナリオ価格

・各シナリオ：20万円

前提条件

- Salesforceの初期構築が別途必要な場合は、個別にご相談ください- 構築期間は要件確定から検収まで約1～1.5ヶ月程度

■今後の展開

フロッグウェル株式会社は、Sales Agent Suite by Frogwellを通じて、より多くの企業がAIを活用した営業業務の効率化を実現できるよう支援してまいります。今後は、マーケティング領域やバックオフィス業務へのパッケージ展開も予定しております。

また、当社のAgentforce構築支援の知見を活かし、各企業の業務プロセスに最適化されたカスタムAIソリューションの開発にも取り組んでまいります。

営業業務のAI化をご検討の企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▶▶▶お問合わせはこちら◀◀◀

https://frogwell.co.jp/contact/

【フロッグウェル株式会社 会社概要】

会社名：フロッグウェル株式会社

代表者：小谷 直也

設立：2010年5月

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階

会社HP：https://frogwell.co.jp/

◆事業内容

・メーカー、販売会社向けシステム構築

・Salesforceソリューション開発、導入支援

・データ分析及びコンサルティング

・医療関連データ収集、加工

◆所属団体

・MD-Net賛助会員

・ジャパン・クラウド・コンソーシアム