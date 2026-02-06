48時間煮込んで作ったソルロンタンをご堪能いただける「ジョンノソルロンタン新大久保１号店」が2月6日（金）よりオープン

株式会社巨山韓国の伝統料理の一つ、ソルロンタンをメインにしたブランド１号店がオープン

ソルロンタンスープは 牛の骨や肉、内臓などを長時間煮込んで作る韓国のスープ料理。

当店では48時間煮込みます。タンパク質やミネラルが豊富で疲労回復の効果があります。マイルドで優しい味わいが特徴です。

国産牛を使用し 丹精込めて48時間煮込んだソルロンタンをお召し上がりいただけます。

ソルロンタンはご飯や麺を入れて食べるのが一般的で、

当店では麺に彩り豊かな五彩麺を使用しております。

五彩麺は天然素材・天日乾燥のブランド麺で、日本初上陸となります

白＝米 ピンク＝ビーツ 黒＝黒米 黄色＝かぼちゃ 緑＝ニラ ５色から成る、体に優しい健康食を是非お試しください。

自慢のソルロンタンをはじめ、当店ではスープのメニューだけで２０種類以上、その他のお料理も５０種類以上取り揃えております。

平安道地方の寄せ鍋オボクジェンバンや、豚肉の旨みとキムチの酸味のハーモニーが特徴の豚バラキムチチムなど

ご家族ご友人と大人数で楽しんでいただける鍋料理や一品料理も豊富で、何度ご来店いただいても飽きることのないお店になること間違いなしです。

■店舗概要

店舗名 ：ジョンノソルロンタン新大久保１号店

所在地 ： 〒169-0072 東京都新宿区大久保1丁目12-6 2階

(職安通り沿い、ドン・キホーテ新宿店の隣です)

TEL ：03-3208-8282

アクセス： JR山手線「新大久保駅」徒歩６分/ 西武新宿線「西武新宿駅」徒歩5分

■会社概要

会社名 ： 株式会社巨山

所在地 ： 〒169-0072 東京都新宿区大久保1-12-29 森田ビル2-4階

代表者 ： 代表取締役 李 義炯

設立 ： 1997年7月

URL ： https://www.kyosanjapan.com/

事業内容： 外食事業・(冷凍)食品事業・広告印刷事業・加盟事業・フランチャイズ事業