【ヴィノテラス】ソムリエ・ワインエキスパート試験対策「無料体験講座」の様子をYouTube配信

ヴィノテラスの「2026年度ソムリエ・ワインエキスパート試験対策講座」が2月10日(火)より開講いたします。それに先立ち、無料体験講座を開催。講座の様子をヴィノテラスYouTubeチャンネルにアップしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RpS9tF3PBS0 ]

左：梁世柱（ヤン セジュ）講師 右：マイ先生

本講座を担当する講師の紹介やオンラインに特化したヴィノテラスワインスクールの特徴、具体的な講座スケジュール、さらに、どのように授業が行われるのか実際に体験していただける模擬授業も行われました。リアルタイム参加者からの質問にも丁寧にお答えしています。

ヴィノテラスのソムリエ・ワインエキスパート試験対策講座では、梁講師の豊富な経験と最新の知識で受講生の皆様を最短で合格へと導きます。

〈スタンダードプラン〉に加え、アシスタント講師マイ先生による個別コーチ付きの〈プレミアムプラン〉もご用意。さらに独学向けコースなど、ご希望に合わせたプラン・コースをお選びいただけます。

今年は試験日程が例年よりも早まり、一次試験対策に加え、早い段階から二次試験対策も始められるよう「二次試験対策講座〈基礎編〉」も3月開講。

詳細を見る :https://vnts.shop/firststage-exam/?utm_source=prtimes&utm_campaign=firststage-exam&utm_medium=pr-article&utm_content=none



試験合格を目指す、全国の皆様！

ソムリエ・ワインエキスパート試験対策講座はヴィノテラスにお任せください！

お申し込みお待ちしております！

講座概要 ※すべてオンライン開催

■一次試験対策講座 2月10日(火)～ 全22回

■二次試験対策講座〈基礎編〉 3月5日(木)～ 全5回

【スタンダードプラン】コンプリートコース

https://vnts.shop/lpc/live-2026-s1-s-c



【スタンダードプラン】一次試験対策コース

https://vnts.shop/lpc/live-2026-s1-s-t-v

【プレミアムプラン】コンプリートコース

https://vnts.shop/lpc/live-2026-s1-p-c



【プレミアムプラン】一次試験対策コース

https://vnts.shop/lpc/live-2026-s1-p-t-v

二次試験対策講座〈基礎編〉

https://vnts.shop/lpc/live-2026-s2-s

WEB問題集アプリ「VINOLET」

https://vnts.shop/lpc/vinolet-2026

▼講師紹介▼

梁 世柱 Seju Yang

La Mer Inc.CEO

SommeTimes 編集長

1983年大阪生まれ。

2003年、19歳の時に音楽留学の為ボストンに移住。その後NYに移り、様々なレストランにてソムリエとして研鑽を積む。

2011年starchefs.comよりRising Star NYC Sommelier Award受賞。

2012年Zagat SurveyよりZagat 30 under 30 NYC Sommelier Award受賞。

同年、Wine Enthusiast紙より、America’s 100 Best Wine Restaurant Award受賞。

世界最大のソムリエ激戦地での連続受賞は日本出身のソムリエとして唯一の快挙となった。

2012年に日本帰国後は、ミシュランガイド三ッ星店も含め、都内のレストランでシェフ・ソムリエを歴任。

2017年、オーストラリアにて開催されたSomms of the Worldに、World’s 50 Best Sommeliersの一員として招聘。

2018年、La Mer Inc.設立。代表取締役社長兼CEOに就任。

ワインジャーナリストとしてワイン専門誌に多数寄稿。

2020年、自身をメインライターとしたオンラインワインメディアSommeTimesを発足。

アシスタント講師 マイ先生

J.S.A.認定ソムリエ

WSETLevel3Wine

C.P.A.認定チーズプロフェッショナル

SAKE DIPLOMA

大学卒業後、大手酒販店にて約15年勤務。

2022年より、ヴィノテラスワインスクール試験対策講座のアシスタント講師を担当。

ワインエナジー株式会社

ヴィノテラスワインスクール

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-1-8 麹町市原ビル12階

[電話番号] 03-6268-9683（平日9:00～18:00）

[URL] https://school.vnts.jp/

[E-Mail] info@vnts.shop

[営業時間] 平日9:00～18:00（土日祝/年末年始/他除く）