UMAbred×メイケイエール号グッズ受注販売開始！

■2020年～2024年日本のターフを沸かせた人気馬「メイケイエール」のUMAbredグッズが初登場！


競走馬をモチモチアニマルとして描き下す競馬グッズブランド「UMAbred」は2026年3月の名古屋でのPOPUP開催を記念し、ご当地を代表する人気馬「メイケイエール」号のグッズを販売いたします。


イラストはUMAbredクリエイター鷹月ナトによる完全新規描き下ろし。馬主様に監修・許諾を頂戴し、生産する公式ライセンス商品となります。



■販売グッズ


●「アクリルスタンド＆キーホルダー」メイケイエールEDITION（6種セット）　3,850円(税込)




「UMAbred」を代表するアイテム「アクリルスタンド＆キーホルダー」のメイケイエールEDITIONです。メイケイエールが制した全6重賞時の姿と馬券をアクリルで再現。アクリルスタンドとしてもアクリルキーホルダーとしても使用できる2way仕様となっています。メイケイエールのレガシーを感じることが出来るグッズとなっております。


通販限定、6種セットとなります。



●UMAクリアファイル　メイケイエール2種セット（2種セット）　1,100円(税込)





メイケイエールのイラストをあしらったクリアファイルです。2種セットでの販売となります。




●UMAステッカー　メイケイエール（全6種）　各440円(税込)




メイケイエールのダイカットステッカーです。各重賞を制覇した際の姿にてステッカー化しています。



●UMA缶バッチセット　メイケイエール（6種セット）　各3,300円(税込)




メイケイエールの缶バッチ6種セットとなります。



●UMAネックストラップ　メイケイエール　1,320円(税込)




勝負服柄のネックストラップです。 金具部分にメイケイエール号のアクリルチャームが付属しています。



■まんまるアイドルUMAコレクションシリーズ




実在のアイドルホースを新解釈で描き下す「まんまるアイドルUMAコレクション」からもメイケイエール号が登場！名前の由来となった「エール＝応援」を受けて現役時代を走りぬいたメイケイエール号が、今度はアナタを応援してくれますよ♪



●まんまるアイドルUMAコレクション　メイケイエールラバーコースター（2種セット）　1,760円(税込)




まんまるアイドルUMAシリーズにメイケイエールが仲間入り！ 大好評のラバーコースターですが、メンコ着用と素顔の２パターンセットで登場です。



●まんまるアイドルUMAコレクション　メイケイエールステッカー（2種セット）　1,100円(税込)




「まんまるアイドルUMA」シリーズのダイカットステッカーです。２種セットとなります。



●まんまるアイドルUMAコレクション　メイケイエール（メンコなし）Tシャツ（M/L/XL）　


　各3,300円(税込)




●まんまるアイドルUMAコレクション　メイケイエール（メンコあり）Tシャツ（M/L/XL）　


　各3,300円(税込)




「まんまるアイドルUMA」シリーズのTシャツです。 胸部分には勝負服デザインのワンポイントがございます。 メンコなし＝カラーホワイトのみ、メンコあり＝カラーブラックのみとなります。


サイズはM/L/XL各サイズがございます。



●まんまるアイドルUMAコレクション　マグカップ　メイケイエール１.２.　各2,200円(税込)





「まんまるアイドルUMA」シリーズのマグカップです。 １.メンコありVer２.メンコなしVerとなります。



●まんまるアイドルUMAコレクション　ランチバック　メイケイエール１.２.　各2,750円(税込)





「まんまるアイドルUMA」シリーズのランチバックです。 １.メンコありVer２.メンコなしVerとなります。



■商品情報


●受注ページ


GENCOSHOP内「メイケイエール号グッズ受注生産受付中！ページ」


https://genco-shop.com/?token=syNWKaf7uVOJq6ok



●受注期間


2/6 19:00-2/20 23:59迄



●発送時期


2026年5月中旬～下旬の発送となります。



●店頭販売


受注アイテムの一部は3/20~名古屋POPUPでも販売予定です。ただし店頭在庫は限定的でございますので、必ず手に入れたいお客様は受注受付タイミングでのご購入をお願い致します。


また本商品は期間限定販売アイテムです。


名古屋POPUP以後の再販予定はございませんので、必ずお買い逃がし無いようにお願い致します。



■「UMAbred」著作権表記


(C)UMAbred



■鷹月ナト著作権表記


(C)鷹月ナト




