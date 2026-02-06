S.T. Dupont（エス・テー・デュポン）から、気高さと意志を纏う、女王ヴィクトリアに着想した新コレクション「VICTORIA」誕生

その名は、妥協なき精神を持つ女王ヴィクトリアへのオマージュ

エス・テー・デュポン ジャポン株式会社

150年前、トランクメーカーとして誕生したS.T. Dupontは、旅という概念そのものを、洗練と大胆さで再定義しました。その精神は今もなお息づき、メゾンはここに「ヴィクトリア トート」という“現代のアイコンを発表します。

大胆なライン、贅沢なレザー、そして揺るぎない現代性。

ヴィクトリアは、S.T. Dupontのクラフツマンシップの歴史を、いまの時代の感性で再解釈したバッグです。その名は、妥協なき精神を持つ女王ヴィクトリアへのさりげないオマージュ。

彼女はかつて、メゾンを象徴する顧客の一人でもありました。

「人生を全力で生きる人のための“宣言”」ノートPCを片手に、リップをもう片方に。スタイルも、自由も、どちらも手放さない人へ。

グラフィックで、実用的。 そして革新的。

ヴィクトリアの本質は、そのシルエット。

S.T. Dupontを象徴するトライアングルモチーフを軸に、彫刻のように美しく、グラフィカルで洗練されたフォルムが生まれました。書類や14インチPCが収まる専用コンパートメントに加え、メイク、イヤホン、鍵、そしてパスポートまで収納できる取り外し可能なジップポーチを装備。

すべてが美しく整理され、朝のミーティングから夜のシーンまで、軽やかに寄り添います。軽やかで持ち運びやすく、日常の装いにも、特別な夜にも溶け込むデザインです。さらに、使用されているレザーはLWG（Leather Working Group）認証を取得しており、環境に配慮した持続可能な製法で生産されています。

カラーバリエーションは、ブラック、ボルドー、タイムレスベージュ

アイコニックで、独創的なクラスプ。

S.T. Dupontの技と美学を凝縮した、象徴的なディテール。

メゾンのアイコンであるライターのシルエットを想起させるクラスプには、ラッカー仕上げの下に施さた“mini Fire-X”ギヨシェと、「ダイヤモンドヘッド」彫刻の縁取りが輝きます。

マグネット式タブはバッグの中身に応じて自動調整。どんな時も美しいフォルムを保ちます。

＜製品情報＞

製品名： Victoria（ヴィクトリア）

素材： レザー

サイズ： 幅39 × 高さ31 × 奥行11cm

重量： 850g

価格： \187,000（税込）

発売日： 2026年2月7日（土）

販売店舗： 銀座フラッグシップ店、公式オンラインストアにて先行販売

■エス・テー・デュポン

1872年創業のフランスのラグジュアリーメゾン。継承されてきた職人の独自の技術で製造される高級ライター、筆記具、レザー製品、メンズアクセサリーを展開しています。 1953年には初のレディースバッグを発表し、オードリーヘプバーンは最初に購入した顧客でもありました。1973年にはジャクリーン・ケネディに依頼され、彼女が愛用しているライターにマッチするペンを初の高級ボールペンとして作成しています。150年以上受け継がれてきた独自の技術で、これまで以上にエレガントでクリーン、シャープなラインと洗練された仕上げのレザーグッズは、メゾンの高級ライターのラインを彷彿とさせ、伝統と創造性を融合させています。https://jp.st-dupont.com/