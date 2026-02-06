『プロサッカークラブをつくろう！2026』ゲーム内に登場する実在企業スポンサーの情報を公開！

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam）向けゲーム『プロサッカークラブをつくろう！2026』（以下、『サカつく2026』）について、ゲーム内に登場する実在企業スポンサーの情報を公開しました。

『プロサッカークラブをつくろう！2026』いますぐプレイ！

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6741469353

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.FootballClubChampions

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10012672

Steam(R)：https://store.steampowered.com/app/3271000

■ゲーム内に実在企業スポンサーが多数登場！

おなじみのあの企業が、ゲーム内のスポンサーとして『サカつく2026』に登場！ スタジアムでの試合などをよりリアルに盛り上げてくれます。

実在企業スポンサーのロゴは、スポンサー契約イベントの企業選択画面やオリジナルクラブのユニフォーム、スタジアムなどで目にすることができます。ぜひチェックしてください！

※「サカつく」モードで挑戦するリーグや、年度ごとに登場する実在企業スポンサーは変化します。

【登場する企業スポンサー】

ブランド／企業名

コメダ珈琲店（株式会社コメダ）

紹介文

フルサービス型喫茶店の運営。1968年に名古屋で創業。

私たちは“珈琲を大切にする心から”を通してお客様に“くつろぐ、いちばんいいところ”を提供します。

ブランド／企業名

サッカーショップKAMO（加茂商事株式会社）

紹介文

最新スパイクや世界各国のレプリカユニフォーム、街で着用できるオフピッチウェアまで幅広く商品を展開。サッカーファミリーをサポートする日本最大のサッカー用品専門店。

ブランド／企業名

スーパーカップ1.5倍（エースコック株式会社）

紹介文

スーパーカップ 1.5倍

味も量もスーパーなカップめん

独自の旨さを追求し、食べごたえのあるクセになる１杯。

ブランド／企業名

SEGA（株式会社セガ）

紹介文

家庭用ゲーム機、PC、スマートフォン向けゲームの企画・開発・販売・運営のほか、デジタルサービスやプライズなどのキャラクター商品の企画・開発・販売等を行っています。

ブランド／企業名

Dole（株式会社ドール）

紹介文

Doleはバナナ、パイナップル、アボカドなどのフルーツおよびフルーツ加工品の生産、販売を行っている会社です。

フルーツを中心に、楽しく、彩りのある、健康なライフスタイルを生活者に提供する企業を目指しています。

ブランド／企業名

ピザーラ（株式会社フォーシーズ）

紹介文

日本生まれの宅配ピザブランドとして、「日本人が、毎日食べても飽きないピザ」をコンセプトに、テリヤキチキン、カレー、エビマヨ、カニなど、美味しいピザをお届けします。

ブランド／企業名

ミツカン（株式会社 Mizkan）

紹介文

Mizkan（ミツカン）は、創業220年を超える日本の食品メーカーです。

2024年には発酵性食物繊維に着目した新ブランド「Fibee（ファイビー）」を発売し、ワッフルやカレーなどを展開しています。

ブランド／企業名

吉野家（株式会社吉野家）（※）

紹介文

創業1899年の全国にある牛丼チェーン店です。

「うまい、やすい、はやい」を追求し、手頃な価格とスピーディーな提供で、お客様に満足を届けています。

ブランド／企業名

GCL（GCL Global）

紹介文

GCL Globalは多様なコンテンツを活用し、コンソール、PC、動画配信プラットフォームを通じて、世界にIPを紹介することで、文化と人々をつなぐ架け橋となることを目指しています。

ブランド／企業名

True Corporation（True Corporation）

紹介文

タイ全土のゲーマーのために、超高速・超安定のTrue dtac 5Gネットワークを提供します。

ブランド／企業名

LG U＋（LG Uplus Corp.）

紹介文

LG U+は、AX技術とのつながりの価値を基に、お客様の明るい未来を切り開いていきます。

モバイル、超高速インターネット、IPTV、スマートホームなどの通信サービスを基盤に、U+ならではの差別化された人中心のAI技術「イクシ(ixi)」を通じて、お客様の多様な価値を実現し、暮らしの快適さと安全性を高めています。

（※）吉の字は、正しくは「土（つち）」に「口（くち）」と書きます。

※本リリースに記載されている商品やブランドは、各社の商標または登録商標です。

■『プロサッカークラブをつくろう！2026』とは

『サカつく2026』は、サッカーシミュレーションゲーム「サカつく」シリーズの原点である、選手の育成とクラブ経営の戦略性を継承しつつ、時代に合わせた進化を遂げた「サカつく」シリーズの最新作です。全権監督としてチームを作り上げ、ローカルクラブから世界の頂点を目指したり、自分が住む街やお気に入りの地域のクラブをトップクラブへと育て上げたりといったドラマを楽しめます。

明治安田Ｊリーグの公式ライセンスを獲得し、Ｊ1～Ｊ3に所属する60クラブが実名選手として収録されます。他にも、欧州主要リーグに加えて、FIFPRO、Kリーグなど、総勢5,000人以上の選手が実名で登場予定。さらに、マンチェスター・シティFCとのコラボがゲーム内で実現します。

※画像は開発中のものです。

＜タイトル概要＞

タイトル名称：プロサッカークラブをつくろう！2026

対応機種：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam）

配信開始日：2026年1月22日

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーションゲーム

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語、タイ語、インドネシア語、アラビア語、トルコ語、フランス語、イタリア語、スペイン語

著作権表記：(C) 2026 Manchester City Football Club / LICENSED BY J.LEAGUE / (C) J.LEAGUE / K LEAGUE property used under license from K LEAGUE / The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV. / (C)JFA (C)2025 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar logo, the 3-Stripes mark, Predator, F50, Y-3 and Climacool are trademarks of adidas, used with permission./ (C)SEGA

■公式サイト：https://segafcchampions.sega.com/ja/(https://segafcchampions.sega.com/ja/)

■公式X：https://x.com/sakatsuku20xx/(https://x.com/sakatsuku20xx/)

■公式YouTube「サカつくチャンネル」：https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q(https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q)

■公式Discord：https://discord.gg/XUNadt4YE2(https://discord.gg/XUNadt4YE2)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。