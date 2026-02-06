エコスタイル公式Instagramリールが19.4万回再生を突破！記録で急上昇中

株式会社スタンディングポイント

株式会社スタンディングポイント（本社：東京都目黒区、代表取締役：若森 寛）が運営するブランドリユースショップ「エコスタイル」は、公式Instagramに投稿したモンクレールのロングダウン「フラメッテ」紹介リール動画が、再生回数19.4万回、いいね数650件（※2026年2月6日現在）を記録したことをお知らせします。



本動画への反響を受け、エコスタイルではモンクレールダウンの入荷・展開を強化しています。

Instagramリールで注目集まる、モンクレール「フラメッテ」

今回大きな反響を集めたのは、モンクレールのロングダウン「フラメッテ」を紹介したInstagramリール動画です。

サイズ1・サイズ2を実際に着用した比較動画を通じて、シルエットや着用感の違いをわかりやすく伝えた内容が、多くの視聴者の関心を集めました。

- 毎年高い人気を誇るモンクレールの定番ロングダウン- 実際の着用イメージが分かるサイズ比較- 店頭およびInstagram経由購入限定の販売案内といった点を動画では紹介しています。

動画はこちら(https://www.instagram.com/reel/DPz9-CIkjm-/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

再生数19.4万回・いいね650件が示す「実需としての関心」

本リール動画は、短期間で19.4万回再生・650件のいいねを獲得。モンクレールを扱った投稿に関して、過去最高の再生数を記録しました。



コメントやDMでの問い合わせも増加しており、モンクレールダウンに対する関心の高さと、実際の購買検討につながる情報発信の有効性が確認されました。

クリーニング3回無料など、購入後の価値も含めた提案

動画内で紹介したモンクレールダウンは、

- 店頭・Instagram購入限定- 購入後1年間クリーニング3回保証といった付加価値サービスも特徴です。

ダウン製品はクリーニング費用が高額になりがちですが、購入後のメンテナンスコストも含めて検討できる点が、多くの支持につながっています。



※条件：洋服と靴に限り購入から1年間は3回まで無料クリーニング

反響を受け、モンクレールダウンの入荷を強化

今回の反響を受け、エコスタイルではモンクレールを中心としたダウンアイテムの入荷・展開を強化しています。

店頭販売に加え、Instagramを通じた問い合わせ・購入対応も行っており、気になる商品があればDMでの相談も可能です。また、店頭での商品取り置きは3日間対応しており、実際に試着したうえでの購入もできます。

【期間限定セールを実施】

モンクレールの最大30％OFFのSALE開催中！

対象：店内の全商品

期間：1月30日～2月15日

■ Instagram公式アカウント

エコスタイル神戸三宮(https://www.instagram.com/ecokobe.jp/)

※最新の入荷情報・販売アイテムを随時発信中

【店舗情報】

〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目５－１８ SEKIYAビル

神戸三宮駅すぐ近く、旧居留地・大丸前駅出口４から徒歩約1分。神戸三宮センター街から南北に伸びる京町筋商店街に店舗がございます。

営業時間 10:00～19:00

【会社概要】

会社名：株式会社スタンディングポイント（屋号：エコスタイル）

所在地：東京都目黒区上目黒3-6-18 TYビル5F

創業：2001年（8月8日創業）

事業内容：ブランド品・洋服・時計・宝飾品のリユース事業

公式サイト：https://www.style-eco.com/

販売店一覧ページ：https://www.style-eco.com/shop_vintage/

【お問い合わせ先】

エコスタイル 総合窓口

TEL：0120-991-223

受付時間：10:00～18:30（年中無休）