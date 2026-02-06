東京都「TOKYO SUTEAM」令和7年度協定事業者に採択、女性起業家の欧州展開支援プログラム『Women on the Rise』募集中

CROSSBIE JAPAN 株式会社

CROSSBIE JAPAN 株式会社（神奈川県横浜市、CEO：山本知佳、以下CROSSBIE）とEY新日本有限責任監査法人（東京都千代田区、理事長：片倉正美、以下EY新日本）は、東京都が実施する「多様な主体によるスタートアップ支援展開事業（TOKYO SUTEAM）」の令和7年度協定事業者に採択されました。これを受け、女性起業家の欧州展開に特化した海外派遣・伴走プログラム『Women on the Rise ― グローバルに飛躍する女性起業家育成プロジェクト(https://www.women-on-the-rise.com/)』の参加者を現在募集しています。



本プログラムは単なる視察にとどまらず、現地の顧客・業界関係者へのヒアリングや商談、MVP/PoCなどの検証を通じて、PMF（プロダクト・マーケットフィット）の達成からGo-to-Market戦略の設計までを起業家ごとにテーラーメイドで伴走します。2026年秋にはベルリンを起点に、欧州での実地検証・ビジネスマッチング・資金調達（欧州最大2都市程度）を実施予定です。

背景：女性起業家のグローバル展開を阻む壁

日本では女性起業家の活躍が注目される一方、海外展開においては以下の課題が顕在化しています。

- 欧州の意思決定者・投資家との接点が限られ、ネットワーク構築が難しい- 短期視察では、現地の実需や商習慣の本質に到達できない- 帰国後に獲得した知見を事業化に接続する“伴走支援”が不足している



本プログラムは、ベルリンに拠点を持つCROSSBIEの欧州ネットワークと、EY新日本のファイナンス・ガバナンス知見を掛け合わせ、女性起業家が欧州市場に参入するための実践的支援を伴走提供します。

『Women on the Rise』プログラム概要

1. 女性起業家の強みを活かす地域設定

ファッション、フェムテック、フードテック、ヘルステックなどを含む、女性起業家の強みが発揮されやすい領域を中心に展開。ドイツ（ベルリン）を起点に、必要に応じて複数都市での実施します。

2. 段階的な選抜と集中支援

- 第一段階（国内・最大20名）：メンタリング、レクチャー、英語ピッチトレーニングを通じ、欧州展開の基礎を構築- 第二段階（欧州派遣・5名程度）：選考を通過した起業家は、業界ごとの欧州のメンターと欧州展開を具体的にブラッシュアップ- 第三段階（欧州派遣・3名程度）：厳選した起業家を欧州に派遣し、現地エコシステムとの人脈形成、現地での資金調達・商談・ピッチ・実地検証を実施

3. 「見学」ではなく「結果」への伴走

視察で終わらせず、欧州市場参入につながる検証を進めるため、事前に現地キーパーソンとのマッチングを設計。商談、投資家ピッチ、エコシステムリーダーとのネットワーキングまで一気通貫で伴走支援します。

4. 帰国後も継続する支援体制

獲得した知見・接点を資金調達やグローバルGTM戦略に接続し、挑戦を継続できるコミュニティを形成。「派遣して終わり」ではない、長期的な成長を見据えた設計です。

スケジュール- 国内フェーズ（選抜・準備）：ネットワーキング／レクチャー／英語ピッチ支援／海外メンターによる事前メンタリング／選抜ピッチ- 欧州派遣フェーズ（2026年9～12月想定）：ベルリンほか必要に応じ他都市も想定で商談・ピッチ登壇・ネットワーキング、エコシステム視察。- 帰国後フェーズ：獲得した知見・接点から資金調達・契約への一歩締結・GTMに着地。ロールモデルが経験やネットワークをシェアし、次に続く挑戦を継続できるコミュニティを形成。募集要項- 募集締切：2026年2月28日- 募集枠：国内フェーズ 最大20名（うち欧州派遣 3～5名）- 対象者：ヨーロッパを中心に、グローバルな成功を目指す女性起業家- 参加費：プログラム参加費は無料- 選考方法：ウェブサイトのフォーム情報により選考- 応募方法：ウェブサイトの応募フォームからエントリー- 応募ページ：https://www.women-on-the-rise.com/(https://www.women-on-the-rise.com/)コメント

CROSSBIE JAPAN 株式会社 CEO 山本 知佳

「ベルリンやヨーロッパの現地ネットワークを駆使し、欧州市場参入につながる検証と商談に踏み込みましょう。視察ではなく、PMFからGTMまでを一気通貫で伴走し、国境を越えて事業をスケールさせる挑戦を後押しします。東京都との協定事業として、日本の女性起業家のグローバル展開を加速できることを誇りに思います。」

『TOKYO SUTEAM』について

東京都では、令和4年11月に「Global Innovation with STARTUPS」を策定し、東京が中心となって、挑戦者が希望を持って活躍できる社会の実現に向け、「異次元」のスタートアップ戦略の展開を図っています。加えて、令和7年3月には「2050東京戦略」を策定し、スタートアップに関する2035年までの政策目標を掲げています。



本事業は、東京都と多様な支援者の連携による多彩なスタートアップ支援の展開とその支援者同士のネットワーク化をもって、東京のスタートアップ・エコシステムの強化、ひいてはスタートアップの創出と成⾧を促進することを目的としています。



『TOKYO SUTEAM』Webサイト：https://tokyosuteam.metro.tokyo.lg.jp/

会社概要

CROSSBIE JAPAN 株式会社は、日本と欧州のスタートアップエコシステムを繋ぐアクセラレーターです。ドイツ・ベルリンに本社を置くCROSSBIE GmbH の日本法人として、日欧双方向での市場参入支援、オープンイノベーション支援、アクセラレーションを展開しています。アウトバウンドでは2020年よりJETRO GAHや自治体・日本企業の欧州展開支援などを行っており、欧州に強いネットワークを持っています。

ウェブサイト：https://www.crossbie.co.jp(https://www.crossbie.co.jp/)

本件に関するお問い合わせ先

Email: wotr@crossbie.com