不動産会社向け・伴走型顧問サービス『リノベの伴走』をリリース

1平方メートル ×1万円の定額制リフォーム「イメチェン」を全国42拠点で展開する株式会社ココテラス（本社：東京都港区、代表取締役：篠原 昌志）は、リノベーション事業の新規立ち上げを目指す不動産会社・管理会社を対象に、事業の立ち上げから実務レベルでノウハウ提供を行う伴走型顧問サービス『リノベの伴走』を2026年1月より提供開始いたします。

なぜ、多くの不動産会社が「リノベーション事業内製化」でつまずくのか？

「自社でリノベーション部門を作り、収益の柱にしたい」--。そう考えながらも、実際には「協力業者への丸投げ」から抜け出せず、中間マージンによるコスト増で競合に負けてしまう不動産会社様は少なくありません。

いざ自社で始めようとすると、不動産実務とは異なる「リフォーム特有のよくある悩み」に直面し、どのように進めていけばいいかわからなくなるからです。

【不動産会社様から寄せられる「よくある6つのお悩み」】

- 「何から手をつければ？」： 分離発注に興味はあるが、最初の一歩がわからない。- 「仕入れルートがない」： 設備機器を安く仕入れたい。でも、どこの問屋と付き合えばいいの？- 「職人の相場が不明」： 職人さんへの発注単価、これって適正？ もしかして高い？- 「採用が不安」： そもそも、どんなスキルを持った人を雇えば成功するのか判断できない。- 「見積もりに自信がない」： 見積もりが相場とズレていないか、利益が確保できているか不安。- 「図面が書けない」： 社内にデザインやCAD図面を作成できるスタッフがおらず、提案が止まる。

『リノベの伴走』は、これらの悩みを一つひとつ解消し、事業を軌道に乗せるまで伴走し、企業様の成長を加速させます。

サービス概要｜選べる２つのプラン

本サービスの3つの特徴

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73585/table/7_1_21f79066581a4541e63d5a5dbeba62f3.jpg?v=202602060651 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/73585/table/7_2_aba200bc5e564093b24dec05ee62c9c5.jpg?v=202602060651 ]- 圧倒的な導入ハードルの低さ初期費用は0円。契約期間の縛りもなく、最短1ヶ月での解約も可能という「極めてリスクの低い」導入形態を実現しました。- 専門スタッフ不要の「実務代行」体制図面作成やデザイン業務代行といった専門スキルが必要な実務を弊社が支援することで、適正な人材が揃う前から事業をスタートできます。- 将来的なリノベーション事業展開への道筋事業の基礎が整った段階で、1平方メートル ×1万円の定額制リフォーム「イメチェン」への加盟にスムーズに移行でき、段階的な事業拡大が可能です。

株式会社ココテラス代表取締役：篠原 昌志のコメント

「不動産会社の強みは、家賃相場を分析し『どうすれば入居が決まるか』を提案できるコンサル力です。一方で、工事のことは職人さんに任せきりという会社様が多く、せっかくの強みを活かしきれていないのが現状です。 不動産会社が自社で商品を仕入れ、安く質の高いリフォームを直接提供できるようになれば、オーナー様からもより指示されますし、管理物件を増やす大きな武器にもなります。 私たちも直営事業部での内製化を通じて、日々試行錯誤を繰り返しています。その過程で得た『実務のノウハウ』を、同じ悩みを持つ経営者様に惜しみなく提供し、リノベ事業を会社の新しい柱に育てるお手伝いをしたいと考えています。」

【まずはオンライン相談から】 「リノベ事業を強化したいが、体制が整っていない」といった企業様向けに、個別相談を承っております。初期費用0円・最短1ヶ月からお試しいただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

● お問い合わせフォーム：https://cocoteras.com/advisor

