「Out of KidZania in 滝沢 2026」にブース出展

株式会社オープンアップグループ

株式会社オープンアップグループ（本社：東京都港区、代表取締役会長兼 社長 CEO：西田 穣、以下「当社」）は、2026 年1 月31 日（土）および2 月1 日（日）に岩手県滝沢市で開催された職業・社会体験イベント「Out of KidZania in 滝沢 2026」にブース出展し、建設現場を支える施工管理技⼠の仕事体験プログラムを実施しました。本イベントは、『OPEN UP Action For Good』（オープンアップグループのソーシャルグット活動）の一環として、当社グループの建設領域を担う株式会社オープンアップコンストラクションならびにアイアール株式会社の運営にて実施し、延べ45名のこども達に、実際の建設現場で行われている業務を体験してもらいました。本イベントへのブース出展は、2025年に続き2度目となります。



■出展の背景と目的

当社グループは、施工管理技⼠などの技術者人材派遣において、業界トップクラスの実績を有しています。本イベントへのブース出展は、こども達に社会を支える仕事の存在を知ってもらうと同時に、当社グループのパーパスである「幸せな仕事を通じて、ひとりひとりの可能性をひらく社会に」を体現する取り組みの一つとなります。こども達が今回の体験を通じて、建設に関わる仕事への興味・関心を持ち、将来の職業選択のひとつになればと考え、出展しました。

イベント名 ：Out of KidZania in 滝沢 2026

開催日時 ：2026年1月31 日（土）、2月1日（日）

会場 ：ビッグルーフ滝沢（岩手県滝沢市）

実施時間 ：9:30～16:00（1回60 分、各日4回実施）

参加人数と対象 ：延べ45名 小学1年生～中学3年生

■体験プログラムの内容と様子

今回のプログラムでは、「施工管理技⼠」の仕事をテーマに、以下の4 つの体験内容で実施しました。

1．建設現場の装備を着用した朝礼体験2．安全帯を使用した高所作業体験3．測量機器を使用した測量体験4．タブレットを用いた工事現場写真撮影体験

子どもたちは、建物などを完成させるために⽋かせない「安全確認」や「チームワーク」の重要性について実体験を通じて学び、真剣な表情で各工程に取り組んでいました。

■ 「Out of KidZania（アウトオブキッザニア）」について

「Out of KidZania」は、こども達によりリアルな仕事体験を提供することを目的に、常設施設のキッザニアを飛び出して、地方自治体や地域企業と連携して開催される職業・社会体験プログラムです。

仕事をすると、こども達は「お給料」がもらえ、買い物などに使うことができ、社会の仕組みについても楽しみながら学ぶことができます。

■ 株式会社オープンアップグループ

株式会社オープンアップグループは、エンジニア人材サービスを中心に事業を展開する持株会社です。

国内にある14社のグループ会社を通じて、自動車・電機・半導体製造・IT・建設領域をはじめとした日本の基幹産業を支える専門性の高い技術者人材の派遣・受託開発などを行っています。

「幸せな仕事を通じて、ひとりひとりの可能性をひらく社会に」というパーパスのもと、人材価値の最大化と社会課題の解決に取り組んでいます。

『OPEN UP Action For Good』は、パートナーシップで持続可能な社会を共創するオープンアップグループのソーシャル活動の総称です。

■ 株式会社オープンアップコンストラクション

株式会社オープンアップコンストラクションは、建設分野に特化した技術者派遣・人材サービス事業を展開する企業です。

2026年1 月、当社グループの中で建設業界に技術者派遣を展開する株式会社夢真と株式会社オープンアップコンストラクションが経営統合し、施工管理技⼠を中心とした人材基盤と育成体制を強化しました。統合により、より多様な建設プロジェクトに対応し、建設現場の安全・品質・工程管理を支えています。

■ アイアール株式会社

アイアール株式会社は、建設業界における施工管理支援や技術支援を行う企業です。施工管理技術者の派遣・人材紹介をはじめ、現場で求められる実践的なスキルの育成に強みを持っています。2024 年よりオープンアップグループの一員として、建設領域における人材価値の向上と業界の持続的な発展に貢献しています。

PDFは、こちら(https://www.openupgroup.co.jp/news/assets/20260206_opg_release_kizzania.pdf)