株式会社アトリエ・エトワール、大丸東京店にて「花と馬 ― Where Horses Meet Flowers ―」関連　子ども向けアトリエを開催

株式会社アトリエ・エトワール





株式会社アトリエ・エトワール（以下、アトリエ・エトワール）は、大丸東京店にて2026年2月4日～17日まで開催される、Natsu Yamaguchi・Maihi 二人展「花と馬 ― Where Horses Meet Flowers ―」にあわせ、両名とともに作品制作を行う子ども向けアトリエを開催いたします。

本アトリエは、募集開始後、全日程・全回が満席となり、多くの反響をいただいております。

本企画では、まずアトリエ・エトワールのメディエーターと対話しながら作品を鑑賞し、「何が見えるか」「どのように感じたか」を丁寧に言葉にする時間を設けます。

その後、同じ空間で手を動かしながら、子どもたち自身の感覚や記憶を大切にした作品制作へとつなげていきます。完成した作品は、その日の体験とともにお持ち帰りいただきます。

正解を提示するのではなく、一人ひとりの感じ方や問いを出発点に、思考や想像が静かに広がっていくこと。本アトリエでは、作品鑑賞をきっかけに生まれる感情や違和感、言葉になりきらない感覚を丁寧にすくい上げ、対話と制作へとつなげていきます。

子どもたちは、他者の見方に触れながら、自分自身の感覚を確かめ、更新していくプロセスを体験します。鑑賞・対話・制作が分断されることなく連続する本プログラムは、アートを「理解する対象」ではなく、「考え続けるための場」としてひらく、アトリエ・エトワールの実践を体感いただける内容となっております。

本企画にご関心をお持ちの方は、当日の様子や今後の取り組みについて、お問い合わせいただけましたら幸いです。

【開催概要】

日時

2026年2月7日（土）／2月14日（土）

10:00～／13:00～／15:00～（各回 約90分）

場所

大丸東京店 10階 カルチャースクール内

対象年齢

5歳～12歳

定員

各回9名（事前申込制）

※全日程・全回満席

【作家プロフィール】



Natsu Yamaguchi／山口奈津

1988年大阪生まれ、東京在住。 2011年、京都精華大学デザイン学部ビジュアルデザイン学科イラストレーションコース卒業。文化書道学会 師範免許取得。 2016年よりイラストレーターとして独立。ラグジュアリーブランドとのコラボレーションやイベント、広告、書籍など多様な分野で表現を展開する一方、近年はアーティストとしての作品制作に注力している。 制作の技術的な基盤には、東洋独自の文化である書道がある。19世紀から20世紀初頭のアートムーブメントに影響を受けながら、水彩と墨を主体としたミニマルな表現を用い、筆致の揺らぎや滲み、余白を通して人物画や静物画、ドローイングなどを制作している。

［主な展示］

「Colors」（東京 ・Galerie LE MONDE・2018）

「Fill and Line」（東京 ・Galerie LE MONDE・2019）

「ART SHINSAIBASHI」(大阪・心斎橋PARCO・2023)

「ART SESSION 」(東京・ 銀座 蔦屋書店・2024)

作品展示 (京都 ・京都蔦屋書・2024)



Maihi（マイヒ）

画家。鎌倉在住。 アメリカ・カリフォルニアとイタリア・フィレンツエで学生時代を過ごしビジュアルアートを学ぶ。日本国内やニューヨークで個展を開催しその後、家族の子育て、介護などの期間を経たのちに2022年に制作を再開した。幼少期より「馬」に魅せられ、キャリアの初期から「馬」をモチーフに描き続けている。近年では「走馬灯・時代と空間を越境する馬たち」をテーマに作品を制作。“記憶”と“時間”を見つめ、その意味を探求しながら、にじむ輪郭と、あわいの気配を描く。

［主な展示］

2002年 NIWAKA (ニューヨークソーホー) 新聞掲載

2022年 日本外国特派員協会 (東京丸の内)展示

UNDER THE PALMO (神奈川葉山)個展

2023年 GEISAI#22 & Classic 出展

2024年 湯河原リトリート円荘 (神奈川湯河原) 個展

NORA HAIR SALON (東京南青山) 個展

2025年 New energy (東京渋谷) 出展

鵠沼アートフェスティバル (神奈川鵠沼)

個展 Different Kyomachibori Artfair (大阪) 出展