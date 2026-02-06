【佐賀玉屋】佐賀発の美を世界へ 佐賀玉屋独自のコスメショップ『SUMIHADA（スミハダ）』誕生 ―佐賀県コスメティック構想と連動、地産コスメを百貨店から発信―
SUMIHADAキービジュアル
佐賀玉屋（本社：佐賀県佐賀市中の小路2-5、代表取締役社長 山越 悠登）は3月11日(水)に佐賀玉屋独自のコスメショップ『SUMIHADA（スミハダ）』 を南館1階に新たに立ち上げます。
本ブランドは、佐賀県が推進する「コスメティック構想」の理念に共鳴し、佐賀大学・佐賀県との連携のもと、佐賀の自然由来原料を活かした“地産コスメ”の価値を発信する拠点として展開します。
佐賀県のコスメティック構想と百貨店の挑戦
SUMIHADA店舗イメージ画像
佐賀県は、唐津市・玄海町を中心とする北部九州において、美と健康に関するコスメティック産業を集積させ、自然由来原料の供給地となることを目指す「コスメティック構想」を推進しています。
佐賀玉屋はこの構想のもと、「佐賀・全国で生まれた美を、佐賀から選び、届ける」ことを使命に、百貨店として初めて独自のコスメショップを立ち上げました。
『SUMIHADA（スミハダ）』に込めた想い
自然由来の恵みが、あなたを美しく健やかに。
仕事に、子育てに、家事に追われ
気付けばあっという間に一日が終わってしまう
そんな毎日だからいつも自分のことは後回し
『SUMIHADA』はそんな女性のためのブランドです
佐賀の豊かな風土が育んだ自然由来の恵み
添加物は一切使用していない安全・安心感
忙しい毎日でも使いやすい手軽なケア
『SUMIHADA』はあなたを美しく健やかにします
百貨店だからできる「選び抜く」という価値
『SUMIHADA』は、単なるオリジナル商品ではありません。
佐賀玉屋が長年培ってきた目利き力を活かし、
・原料
・製法
・安全性
・使い心地
を厳選したコスメのみをセレクト。
百貨店だからこそ担える
“信頼できる地産コスメの編集・発信”を行います。
体験から始まるコスメ選び 佐賀県内で初となる《コスメサンプル自動販売機》導入
コスメサンプル自動販売機イメージ画像
― 百貨店×デジタル体験で、コスメ選びをもっと自由に ―
売場内には*佐賀県内で初めてとなる「コスメサンプル自動販売機」を、2026年3月11日(火)より館内に導入いたします。
*当社調べ（2026年2月時点）
佐賀県初。“コスメが自販機で出会える”新体験
「試してから選びたい」「自分に合うコスメを気軽に知りたい」というお客様の声に応え、百貨店ならではの“信頼”と“体験価値”を掛け合わせた、新しいコスメとの出会いを創出するものです。
来店者は、自販機を通じて『SUMIHADA』をはじめとする人気コスメや注目ブランドのサンプルを無料で体験することができます。
スマートフォンを使った簡単な操作やアンケート回答により、「気になる」「試してみたい」という気持ちを、その場で行動に変える体験を提供します。
“買う”から“知る・試す”へ。百貨店の新しい役割
これまでカウンター中心だったコスメ体験を、よりオープンに、より気軽に。
・スタッフに声をかける前に試せる
・比較しながら自分のペースで選べる
・新しいブランドとの偶然の出会いが生まれる
佐賀玉屋は、コスメを「売る場所」から“自分に合う美を見つける場所”へ進化します。
地元×トレンド。佐賀から始まる新しい購買体験
地方百貨店だからこそできる、
・リアル店舗の価値再定義
・若年層との新しい接点づくり
・デジタルとリアルの融合
を目指したチャレンジです。
今後は、
・季節やトレンドに合わせたサンプル内容の入れ替え
・話題ブランド、限定企画との連動
・館内コスメ売場とのクロス提案
など、“試す→気に入る→買う”につながる体験設計を拡充していく予定です。
■ 設置概要
設置場所：佐賀玉屋 1階（SUMUHADA店舗前）
開始日：2026年3月11日(水)
利用方法：スマートフォン操作によるサンプル提供
料金：無料
今後の展開
今後は、
・佐賀大学・県との連携強化
・佐賀県産をメインに全国の原料を活かした商品拡充
・地域ブランドとしての認知拡大
を通じて、
「佐賀＝美と健康の産地」という新たな価値創出を目指します。
ブランド概要
・ブランド名：SUMIHADA - gift from nature -
・展開場所：佐賀玉屋 南館1階
・コンセプト：自然由来の恵みがあなたを美しく健やかに
■公式SNS・オンライン情報
『SUMIHADA』の世界観や商品背景、開発ストーリーは公式SNSでも発信しています。
Instagram：@sumihada_official
https://www.instagram.com/sumihada_official?igsh=ajRlczlhMG9mM2J6&utm_source=qr(https://www.instagram.com/sumihada_official?igsh=ajRlczlhMG9mM2J6&utm_source=qr)
（商品情報・ブランドストーリー・売場の様子を発信）
LINE公式アカウント：SUMIHADA
https://lin.ee/oXgXAm0
（イベント情報・最新ニュース配信）
※取材・掲載時の参考資料としてご活用ください。
SUMIHADA店舗概要
○開店日：2026年3月11日(水)
○場所：佐賀玉屋 南館1階
○店舗住所：〒840-8580 佐賀県佐賀市中の小路 2番5号
○電話番号：0952-24-1151（代表）