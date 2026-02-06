『 京町湯屋SOKOTOTO 』館内人気フードを利用者限定でテイクアウト提供開始【大阪・岸和田】

株式会社antiqua

大阪府岸和田市の滞在型エンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」内にある温浴施設「京町湯屋SOKOTOTO」では、これまで館内イートイン限定で提供していた人気フードメニューを、このたびご利用者様限定の特別サービスとしてテイクアウト提供を開始いたしました。

RVパークでも、客室でも。好きな場所で味わえるSOKOTOTOフード

これまで「京町湯屋SOKOTOTO」の館内イートインでのみ楽しめた人気フードメニューが、テイクアウト対応となり、楽しみ方が大きく広がりました。

温浴後の余韻そのままに、

・「RVパーク」で自然を感じながら味わうアウトドアごはん

・宿泊棟「SOKOTOTOはなれ」で過ごす、誰にも邪魔されないプライベートな食事時間

・施設内の共有スペースや屋外エリアでの気軽な軽食タイム

など、滞在スタイルや気分に合わせて“好きな場所で楽しめる”新しい食体験が可能になります。

ご購入対象者は、

・京町湯屋SOKOTOTOご利用のお客様

・RVパークご利用のお客様

・宿泊棟「SOKOTOTOはなれ」にご宿泊のお客様

も新たに対象となり、滞在そのものをより豊かにする一皿としてご利用いただけます。

※なお、ドリンク・デザート類は、施設利用の有無に関わらずご購入可能です。

滞在の合間やお散歩ついでにも、ぜひ気軽にお楽しみください。

テイクアウトで楽しめる、SOKOTOTOの人気フードメニュー

今回テイクアウト対応となったのは、これまで館内イートインで高い人気を誇ってきたSOKOTOTOの定番フードメニュー。

湯上がりの体にやさしく寄り添う味わいはそのままに、持ち運びしやすい専用容器で提供することで、屋外や客室でも温かくお楽しみいただけます。

しっかり食事として満足できるメニューから、軽めに楽しめる一品まで、

「今の気分」「過ごしている場所」に合わせて選べるラインナップをご用意しています。

“食べる場所を選べる”という、新しい温浴体験

【FOOD MENU】10：00 - 22：00（LO/21：30）【DRINK ＆ DESERT MENU】10：00 - 22：00（LO/21：30）

WHATAWONには、RVパーク、宿泊施設、屋外広場、リラックススペースなど、多様な滞在スタイルが共存しています。

温浴後のリラックスタイムに

今回のテイクアウト対応は、

「食事の時間＝決められた場所で取るもの」から、

「その人の過ごし方に合わせて選べるもの」へと価値を広げるものです。

屋外で家族や仲間と囲むにぎやかな食事も、

湯上がりに客室でくつろぎながら味わう、静かなひとときも。

その日の気分や過ごし方に合わせて、“食べる場所を選べる”ようになりました。

SOKOTOTOのフードは、ただお腹を満たすだけでなく、

滞在のワンシーンとして記憶に残る時間を、より豊かに演出します。

会場について｜WHATAWON（ワタワン）

WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

