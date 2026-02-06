2月限定「南日本新聞バレンタインキャンペーン」実施中！　お申し込みは27日（金）まで

株式会社南日本新聞社（南日本新聞バレンタインキャンペーン）

株式会社南日本新聞社（鹿児島市）は、2月限定の特別企画 「南日本新聞バレンタインキャンペーン」 を実施中です。27日（金）まで。

キャンペーン特設ページから、新聞購読を新規で申し込みいただいた方を対象に、先着100名様へバレンタインにちなんだ特典をプレゼントします。

本キャンペーンは、南日本新聞が大切にしている「地域と暮らしをつなぐ情報発信」と「読者の皆さまへの感謝の気持ち」をかたちにしたもので、日々のニュースだけでなく、ちょっとした“心が動く出来事”を届けたいという思いから企画しました。

2月といえばバレンタイン、贈り物や感謝の気持ちを伝える季節です。キャンペーンを通じて、新しい読者の方々に新聞購読の楽しさを体験していただければと思います。

▽バレンタインキャンペーン概要

【期間】2026年2月1日（日）から2月27日（金）17:00まで

【対象】キャンペーンページから購読を申し込み、3月1日までに購読を開始された方

【特典】先着100名様にバレンタインジャンボ宝くじ1枚

【キャンペーン特設ページ】https://373news.com/form/koudoku/campaign/input/?ref=pr_t

【キャンペーン動画】https://www.youtube.com/shorts/nzoM4E1dtws

詳細は、キャンペーンページでご案内しています。地域のニュースや暮らしに役立つ情報と合わせて、この機会にぜひ南日本新聞をご利用ください。

キャンペーンのお申し込みはこちらから :https://373news.com/form/koudoku/campaign/input/?ref=pr_t

本件に関するお問い合わせ先

南日本新聞社読者局販売部

〒890-8603 鹿児島県鹿児島市与次郎1丁目9-33

TEL：099-813-5039

公式サイト：https://373news.com/