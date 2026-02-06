第2回日・韓・中青少年冬季スポーツ交流 北海道にて開催

公益財団法人日本スポーツ協会

スポーツを「する」「みる」「ささえる」ための環境づくりを行うJSPO（正式名称：公益財団法人日本スポーツ協会 東京都新宿区／会長 遠藤利明）は、来る2026（令和8）年2月23日～28日の期間、北海道にて標記交流を開催します。

【2025年/第1回交流の様子】

■交流の概要

本交流は、日本、韓国、中国の中学生世代による冬季スポーツの交流として、2025（令和7）年1月に第1回交流を韓国にて開催しました。

今回が2回目となり、日本では初めての開催となります。

■中国選手団について

中国選手団については、2026（令和8）年1月29日付で派遣元である中華全国体育総会から、同団体に所属する全選手、コーチ、サポートスタッフが、本交流に先立って開催される、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック競技大会への準備や対応に全力を注いでおり、本交流に対し十分な参加者および支援リソースを割り当てることができなくなったため、本交流への参加を見送る事とした旨の文書連絡がありました。

当協会としましては、大変残念ではありますが、中国側の状況や意向を尊重し、不参加を了承するとともに、本交流の実施について、韓国選手団を派遣する大韓体育会、開催地である（公財）北海道スポーツ協会、スポーツ庁をはじめとする関係機関とも協議いたしました。

その結果、本交流が我が国で初開催となることや、実施目的である中学生世代の冬季スポーツを通じた交流の重要性に鑑み、交流の名称は変更せず、第2回交流として、日本と韓国の2国間において実施することとします。

