『プロサッカークラブをつくろう！2026』公式番組「サカつくTV#5」Ver.1.1アップデート生放送が2月12日（木）に配信！

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam）向けゲーム『プロサッカークラブをつくろう！2026』（以下、『サカつく2026』）について、最新情報をお届けする公式番組「サカつくTV#5」Ver.1.1アップデート生放送を、2026年2月12日（木）20時より公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q)にて配信することを決定しました。

「サカつくTV#5」Ver.1.1アップデート生放送

https://youtube.com/live/WSI1Y2rrUAQ

番組には、『プロサッカークラブをつくろう！2026』の久井克也プロデューサー、船越雅庸ディレクターに加えて、MCとしてサカつく応援サポーター・Neontetra（ネオンテトラ） セイカさんが出演します。今回は、Ver.1.1アップデート情報をはじめ、ゲーム内のイベントやキャンペーンなど新情報満載でお届けします。

「サカつく」シリーズ最新作『サカつく2026』公式番組を、ぜひリアルタイムでご視聴ください！

●「サカつくTV#5」Ver.1.1アップデート生放送 概要

【配信日時】2026年2月12日（木） 20:00開始予定

【出演者（敬称略）】

・久井克也（『サカつく2026』プロデューサー）

・船越雅庸（『サカつく2026』ディレクター）

・Neontetra セイカ（応援サポーター、MC）

【配信先】公式YouTube「サカつくチャンネル」(https://youtube.com/live/gnPxQ3X2b2s)

▲久井克也▲Neontetra セイカさん

■『プロサッカークラブをつくろう！2026』とは

『サカつく2026』は、サッカーシミュレーションゲーム「サカつく」シリーズの原点である、選手の育成とクラブ経営の戦略性を継承しつつ、時代に合わせた進化を遂げた「サカつく」シリーズの最新作です。全権監督としてチームを作り上げ、ローカルクラブから世界の頂点を目指したり、自分が住む街やお気に入りの地域のクラブをトップクラブへと育て上げたりといったドラマを楽しめます。

明治安田Ｊリーグの公式ライセンスを獲得し、Ｊ1～Ｊ3に所属する60クラブが実名選手として収録されます。他にも、欧州主要リーグに加えて、FIFPRO、Kリーグなど、総勢5,000人以上の選手が実名で登場予定。さらに、マンチェスター・シティFCとのコラボがゲーム内で実現します。

＜タイトル概要＞

タイトル名称：プロサッカークラブをつくろう！2026

対応機種：

PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam）

App Store URL：https://apps.apple.com/jp/app/id6741469353

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.FootballClubChampions

PlayStation(TM)Store URL：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10012672

Steam URL：https://store.steampowered.com/app/3271000

配信開始日：2026年1月22日

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーションゲーム

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語、タイ語、インドネシア語、アラビア語、トルコ語、フランス語、イタリア語、スペイン語

著作権表記：(C) 2026 Manchester City Football Club / LICENSED BY J.LEAGUE / (C) J.LEAGUE / K LEAGUE property used under license from K LEAGUE / The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV. / (C)JFA (C)2025 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar logo, the 3-Stripes mark, Predator, F50, Y-3 and Climacool are trademarks of adidas, used with permission./ (C)SEGA

■公式サイト：https://segafcchampions.sega.com/ja/(https://segafcchampions.sega.com/ja/)

■公式X：https://x.com/sakatsuku20xx/(https://x.com/sakatsuku20xx/)

■公式YouTube「サカつくチャンネル」：https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q(https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q)

■公式Discord：https://discord.gg/XUNadt4YE2(https://discord.gg/XUNadt4YE2)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。