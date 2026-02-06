【西部ガスグループ×北九州市 共同制作】U・Iターン就職促進プロモーション動画を公開！

福岡県北九州市（北九州市役所）

西部ガスグループと北九州市は、この度、北九州市へのU・Iターン就職を促進するためのプロモーション動画を共同で制作し、西部ガスグループ公式YouTubeチャンネルにて公開しました。

この動画は、北九州で働くことの魅力や、U・Iターン就職を検討されている方々への温かいメッセージを込めています。制作は、西部ガスグループの若手社員が中心となり、企画から出演まで担当しました。U・Iターンによって、これまで培ってきた経験やスキルを北九州で活かし、新たな挑戦を始める方々を力強く応援しています。

【動画の見どころ】

東京で働く主人公が、地元北九州から遊びに来た友人と再会するところから物語は始まります。東京タワー観光後、居酒屋で「豚バラ」を口にした瞬間、主人公の意識は北九州の居酒屋へとワープ。北九州弁や地元の雰囲気に触れ、改めて北九州への郷愁を感じます。その後、主人公がどのような決断を下すのか、ぜひ動画でご覧ください。

北九州での新たなキャリアにご興味のある方、U・Iターンを検討されている方はもちろん、ご家族やご友人にも本動画をご紹介いただき、北九州の魅力を再発見するきっかけとしていただければ幸いです。

【Web限定動画】西部ガスグループ：地元で見つける地元だからできる挑戦！～北九州に帰ってこんと?～（外部リンク）

https://www.youtube.com/watch?v=m6JcsHcuFx4

【共同制作】

西部ガスグループ、北九州市

【しごまる。について】

しごまる。とは、北九州市が運営する就職・転職サイト「しごとまるごと情報局」の通称で、北九州市で働きたい方と市内企業を結ぶ公式サイトです。

学生や社会人（求職者）など仕事を探している方だけでなく、保護者の方もご利用いただけます。インターンシップや企業の魅力、たくさんの求人から、希望にあった情報を入手できます。

https://www.shigotomarugoto.info/?attribute=all