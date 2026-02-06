【エンジニア向けMeetup開催】はじめてでも分かる API連携 × モバイルアプリで体験するVC発行

株式会社Recept

デジタルアイデンティティ領域における先端技術「DID／VC（分散型ID／検証可能な証明書）」の社会実装を推進する株式会社Recept（本社：東京都千代田区、CEO：中瀬 将健） は、

2026年3月4日（水）18:30～20:00 に、FINOLAB（東京都千代田区大手町）にて

【DID/VC】エンジニアmeet はじめてでも分かる API連携 × モバイルアプリで体験するVC発行を開催いたします。

イベント概要

＼過去開催で高評価を得た実演形式をさらに進化／

第5回となる今回は、Receptが展開するDID/VC事業「proovy」を題材に

API連携からモバイルアプリ起動までを含めた、VC発行の一連の流れ を実装しながら解説します。



これまでのイベントでは、ブラウザ（Web）上で

VCの発行・検証がどのように動くのかを実演してきましたが、

今回はその内容を踏まえ、「実際にプロダクトへ組み込むとき、何が変わるのか」

という点にフォーカスした内容となっています。

弊社のエンジニアが 実際の開発画面を共有しながら

・VC発行APIは どこで・どのように呼ばれているのか

・APIレスポンスを起点に、どのようにモバイルアプリが起動するのか

・Web（ブラウザ）実演と比べて、モバイル連携では何が変わるのか

といった、実務で必要となる実装ポイントを丁寧に解説します。

なお今回は、参加者自身がコードを書く形式ではなく、

「画面で追いながら理解する」スタイルのハンズオンとなっており、

「DID/VCの実装イメージを掴みたい」「SDKやAPIの使いどころを知りたい」「Webデモから一歩進んだ、実運用に近い構成を知りたい」という方に向けた内容です。

DID/VCの基礎については、イベント冒頭で簡単におさらいを行います。

これまでReceptのMeetupに参加したことがない方や、

デジタルID領域に初めて触れる方でも、安心してご参加いただけます。

ゲーム大会＆ネットワーキングも実施

イベント後半では、前回好評いただきましたので今回も

弊社のエンジニアが開発したゲームを用いたゲーム大会を開催します。

楽しみながら体験できるコンテンツに加え、軽食・ソフトドリンクも用意し、

参加者同士やReceptメンバーとリラックスした雰囲気の中でネットワーキングを楽しんでいただけます。

【参加方法】

Peatix(https://recept-meetup-5.peatix.com/)にて参加登録をお願い致します。

受付処理と連絡用のメール受信のため、参加登録時のフォームに

メールアドレス・氏名・所属をご記入の上、ご登録ください。

ご参加についての詳細は参加登録後のページに表示される、『参加者への情報 (※参加者と発表者のみに公開されます)』の欄に掲載いたしますので、必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。

【開催概要】

日時：2026年3月4日（水）18:30～20:00

会場：株式会社Recept（東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4F FINOLAB内）

参加費：無料（定員15名）

申込期間：2025年2月5日（木）～2026年3月4日（火）まで

詳細・お申込み：

＜Peatix＞

https://recept-meetup-5.peatix.com/

※少人数での開催となりますので、お早めにお申し込みください。

◼︎スケジュール

18:00 ~ 開場

18:30 ~ Receptの紹介・DID/VCの基礎おさらい

~ ハンズオン実践

~ ゲーム大会

~ Q&A/ご歓談

20:00 終了

◼︎対象者

・DID/VCに関心のあるエンジニア

・Web3、デジタルアイデンティティ、セキュリティ領域に関心があるエンジニア

・カジュアルに技術の話がしたい・仲間を見つけたいエンジニア

・転職をご検討中のエンジニア

・大学でエンジニアとして学んでいる方（インターンも相談可）

※DID/VC実装経験は必須ではありません。

募集人数はMAX15名迄となっておりますのでお早めにお申し込みください。

【こんなエンジニアの方におすすめのイベントです】- DID/VCのプロジェクトに携わっている- 今後関連領域に挑戦したい・学んでみたい- 実務の知見を共有したり相談できる仲間がほしい- APIやSDKの使いどころ・設計意図を知りたい

株式会社Receptについて

株式会社Receptは、デジタルアイデンティティ管理の先端技術「DID／VC」に特化し、

教育機関・企業・自治体向けにデジタル証明書ソリューション「proovy」を提供しています。

大手ベンダーや教育機関への導入実績を持ち、デジタル証明の社会実装を推進中です。

公式サイト：https://recept.earth/

Culture Deck：https://speakerdeck.com/shokennakase/recept-culture-deck

本件に関するお問い合わせ

株式会社Recept 広報担当

E-mail：info@recept.earth

URL：https://recept.earth/

■株式会社Recept 概要

株式会社Recept

代表取締役：中瀬 将健

本社住所：東京都千代田区大手町1-6-1

大手町ビル4階 FINOLAB内

URL：https://recept.earth

（サービスページ：https://proovy.jp(https://proovy.jp/))