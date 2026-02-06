SNSで話題沸騰！ドバイチョコ餅クッキー / ドゥチョンク（두쫀쿠）を卸販売中！

株式会社Cqree

関連URL(仕入れサイト「冷TAKU」)：https://reitaku.online/

世界中で話題となった「ドバイチョコ」の進化系スイーツとして、現在韓国のSNSを中心に「ドゥチョンク（두쫀쿠）」の愛称で親しまれている「ドバイチョコ餅クッキー（ドバイチョンドゥククッキー）」の卸販売を開始いたしました。

本商品は、芳醇なピスタチオペーストを贅沢に絡めた黄金色のカダイフを、独自製法によって驚くほど伸びるもちもち生地で包み込み、仕上げにほろ苦いココアパウダーをまとわせた一品です。

ドバイチョコ最大の特徴であるザクザク感ともちもち感が融合。

数年前のブームからさらに進化を遂げた、圧倒的な食感コントラストをお楽しみいただけます。

商品概要

ドバイチョコ餅クッキー / ドゥチョンク（두쫀쿠）/ DUBAI CHOCO MOCHI

本商品は、1ケースあたり40個入りまたは80個入りの2種類をご用意しております。

食材仕入れサイト「冷TAKU(れいたく)」よりご購入いただけます。

◆活用シーン◆

ご注文はこちら :https://reitaku.online/

・カフェ・スイーツショップの新定番として

・韓国トレンド・スイーツ取扱店

・無人販売所の目玉商品

・バレンタイン／ホワイトデー等の季節企画

・SNS集客を最大化したい店舗様

～「冷TAKU(れいたく)」とは～

全国各地の人気お取り寄せ商品が一覧から選べる仕入れサイトです。

「有名店の逸品」や内食需要に合わせた「惣菜」、トレンドをおえた話題の「スイーツ」がワンクリックでご購入が可能です。

予めご登録いただいた納品先に商品をお届けいたします。

商材にお困りの際は、専門スタッフがお手伝いさせていただきます。

◆株式会社Cqreeについて

株式会社Cqreeは、2014年10月より高級弁当の宅配サービス「yuizen」の運営を開始。

現在47都道府県から選りすぐりの約3,000店の飲食店にご加盟頂いており、各飲食店にてこだわり抜いたお弁当を日本全国へデリバリーするサービスを展開している他、出張ケータリング専門サービス「ケータリングセレクション」も運営。またコロナ禍においては、フードプロデュース事業や、中食コンサルティング、バーチャルレストランブランド提供、オンライン飲み会ハコシェフなど、現在の状況に即した飲食店の支援に特化したサービスを展開しております。

◆会社概要

会社名：株式会社Cqree（シークリー）

所在地：東京都品川区南大井6-16-16 鈴中ビル大森4階

代表者：鶴田晃平

設立：2014年10月

事業内容：中食総合事業（プロデュース・コンサルティング及び各種プラットフォーム運営）

有名店のおもてなし料理をお届けする法人向け弁当サイト「結膳～yuizen～」

高級ケータリング・オードブル専門サイト「catering selection」

リモート食事会・ハレの日イベント向け高級料理宅配サービス「ハコシェフ」

環境配慮のECO容器や店舗運営資材調達「フードプロデュース事業」

冷凍自動販売機「ど冷えもん」の代理店事業及び冷凍・冷蔵商品のプロデュース

冷凍食品卸・冷TAKU

◆新商品のご案内は、公式アカウントでご案内しております

▼LINE

https://lin.ee/GcS4ruQ

▼Instagram

https://www.instagram.com/frozen_vender/

◆全国の美味しい冷凍食品 卸・仕入のお問い合わせはこちらより

https://frozen-vender.jp/lp/sales/