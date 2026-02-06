Nothingバレンタインセールを開催！人気オーディオ製品が最大40%オフ。Phone (3)は5000円オフ

Nothing Technology Japan株式会社

ロンドンを拠点とするコンシューマー・テクノロジー・ブランドNothing(https://jp.nothing.tech/)は、2026年2月9日 (月) から2026年2月16日 (月) までバレンタインセールを開催し、特別価格にて販売します。

今年は、Nothing史上最多のラインナップが登場。人気のオーディオ製品などが最大40％OFFとなるほか、初めてPhone (3)が特別価格で登場します。

素材はこちら(https://drive.google.com/drive/folders/1oiLtu-ssV8PwnkOXXfmjz_JJWbEAu8al?usp=drive_link)よりダウンロードいただけます。

【セール期間】

・Nothingバレンタインセール

2026年2月9日 (月) 正午12:00 ～ 2月16日 (月) 23:59 (8日間)

【セール対象商品】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82566/table/52_1_b5df022c305f7826ad5af1fba7af1a47.jpg?v=202602071251 ]

【ウェブサイト】

・Nothing.tech(https://jp.nothing.tech/collections/sale)

*在庫がなくなり次第終了いたします。