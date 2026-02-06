Nothingバレンタインセールを開催！人気オーディオ製品が最大40%オフ。Phone (3)は5000円オフ
ロンドンを拠点とするコンシューマー・テクノロジー・ブランドNothing(https://jp.nothing.tech/)は、2026年2月9日 (月) から2026年2月16日 (月) までバレンタインセールを開催し、特別価格にて販売します。
今年は、Nothing史上最多のラインナップが登場。人気のオーディオ製品などが最大40％OFFとなるほか、初めてPhone (3)が特別価格で登場します。
素材はこちら(https://drive.google.com/drive/folders/1oiLtu-ssV8PwnkOXXfmjz_JJWbEAu8al?usp=drive_link)よりダウンロードいただけます。
【セール期間】
・Nothingバレンタインセール
2026年2月9日 (月) 正午12:00 ～ 2月16日 (月) 23:59 (8日間)
【セール対象商品】
Nothingバレンタインセール
[表: https://prtimes.jp/data/corp/82566/table/52_1_b5df022c305f7826ad5af1fba7af1a47.jpg?v=202602071251 ]
【ウェブサイト】
・Nothing.tech(https://jp.nothing.tech/collections/sale)
*在庫がなくなり次第終了いたします。
Nothingについて
Nothingは2020年にロンドンで誕生しました。人間と、デザインと、ワクワクする気持ちを再び中心に置きながら、みんなの創造力を刺激する。そんな、ほかとはちょっと違うテックブランドになることを目指しています。賞に輝くスマートフォンや、ルックもサウンドもほかとは一線を画すオーディオプロダクトなど、Nothingはすべての製品で、テクノロジーの手触りやテクノロジーに対する感じ方を見つめ直してきました。製品を作るときは、世界中に300万人以上いるコミュニティメンバーの言葉に耳を傾けます。彼らとコラボレーションをすることもあります。もっと豊かな表現を持ち、もっとあなたに合った、もっと楽しいプロダクトは、オープンな発想から生まれると信じているからです。創業からわずか4年で、Nothingの累計売上は10億ドルを超えました。