第68回グラミー賞授賞式にて、サブリナ・カーペンター、ソンバーら数々のセレブリティがヴァレンティノを着用
2026年2月1日（日）、アメリカ・ロサンゼルスにて開催された第68回グラミー賞授賞式にて、数々のセレブリティがヴァレンティノ（Valentino）を纏い登場しました。
サブリナ・カーペンター（Sabrina Carpenter）CREDITS: Valentino/Getty
シンガーソングライターで俳優のサブリナ・カーペンター(Sabrina Carpenter)は、クリエイティブ ディレクター アレッサンドロ・ミケーレが彼女のために特別にデザインしたカスタムメイドのルックで登場しました。
レッドカーペットで彼女が着用したのは、アイボリーのオーガンザにラインストーンをあしらった身頃と、グラデーションの刺繍が施されたラッフルフレアスカートをあわせたドレス。チュールケープにも、煌びやかなストーンによる刺繍が施されています。
授賞式では、1月28日にフランス・パリにて発表されたばかりのオートクチュールコレクション ’スペキュラ ムンディ(Specula Mundi)’ より、シルバーのフリンジとビーズの刺繍が施されたゴールドシルバーのストラップレスビスチェとスカートのルックを纏いました。
ソンバー（SOMBR）CREDITS: Valentino/Getty
シンガーソングライターでプロデューサーのソンバー（SOMBR）も、クリエイティブ ディレクター アレッサンドロ・ミケーレが彼のために特別にデザインしたカスタムメイドのルックで登場しました。
レッドカーペットでは、全面にシルバーとバーガンディのスパンコールの刺繍を施したシングルジャケットとフレアパンツ、メタルレースのハイネックブラウスのルックを披露。
さらに授賞式で披露したパフォーマンスでは、ミラーパーツとラインストーンを全面に刺繍したルックを纏いました。
ソンバー（SOMBR）CREDITS:Miles Diggs
ソンバーは、同日に開催されたアフターパーティーにも、アシンメトリーなディテールとジュエルボタンが特徴のブラックのレザージャケットとフレアトラウザーに、ルレックス素材のハイネックブラウスを合わせたカスタムメイドのルックで参加しています。
ジェフ・ゴールドブラム（Jeff Goldblum）CREDITS: Valentino/Getty
俳優のジェフ・ゴールドブラム（Jeff Goldblum）は、2026年クルーズコレクションのルックを纏い、レッドカーペットに登場しました。
アンドリュー・ワット（Andrew Watt）CREDITS: Valentino/Getty
プロデューサーでアーティストとしても知られるアンドリュー・ワット（Andrew Watt）は、クリエイティブ ディレクター アレッサンドロ・ミケーレが彼のために特別にデザインしたカスタムメイドのルックでレッドカーペットに登場しました。
