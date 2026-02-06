Vusionの革新的ソリューション、『Vusionプラットフォーム』『スマート電子棚札』をベルギーの小売企業「Extra Shop」が採用。

VusionGroup株式会社

2026年2月4日 ― 実店舗向けAIデジタル化ソリューションのグローバルリーダーであるVusionは、ベルギーの小売企業「Extra Shop」が同社の革新的ソリューション『Vusionプラットフォーム』『スマート電子棚札』を採用し、ベルギー国内の同社40拠点への導入決定することを発表します。導入窓口作業は、VusionのパートナーであるProximus NXTが担当します。本導入により、ベルギー国内の主要小売企業において、Vusionの技術が稼働する店舗数は累計1,700店舗超となります。

Vusionのソリューション導入により、「Extra Shop」は、売場における情報発信の高度化と業務オペレーションの最適化を実現、店舗のデジタル化を推進すると共に、顧客満足度および従業員満足度の向上を目指します。Vusionソリューションの活用により、Extra Shopは各種キャンペーンや商品情報を効果的に訴求できるほか、価格やプロモーション情報を「適切な売り場・適切なタイミング」で表示することで、来店顧客のニーズ期待に応じた柔軟な売場を運用できます。

また、従業員の業務効率向上と働きやすい環境づくりにも貢献しています。補充作業においては、電子棚札（ESL）に搭載されたLEDとジオロケーション機能を活用することで、補充対象の位置をガイドでき、オペレーションの効率化が期待されます。

「Extra Shop」サプライチェーン＆IT責任者の Laurent Vanden Brande 氏のコメント:

「Vusionと連携し、先進的なデジタルソリューションを当社店舗に導入できることを大変嬉しく思います。本取り組みにより、業務効率の向上に加え、従業員が顧客の購買体験向上に前向きに取り組める環境づくりにもつながると考えています。私たちは、インパクトの大きいデジタルソリューションに加え、小売業のためのイノベーション、AI、データ領域における明確なリーダーシップを評価してVusionを選定しました。店舗でのポジティブな効果を目の当たりにするのが楽しみであり、顧客にとってもより良い購買体験につながると確信しています。」

VusionのSEVP EMEA（欧州・中東・アフリカ担当 上級副社長）である Sebastien Fourcy のコメント:

「今回の新たなパートナーシップは、ベルギーの小売企業が示す先進的なマインドセットを改めて裏付けるものです。同時に、同国が当社の欧州戦略において重要であることを示しています。Extra Shopは、ベルギーにおける多くの主要小売チェーンの仲間入りを果たしました。当社チームは、この展開を関係者全員にとって成功させるべく尽力しています。ベルギーのみならず、ベネルクス全域における市場リーダーとして、さらなる拡大を継続してまいります。」

ベルギーでは、食料品、家電、DIY、ガソリンスタンドなど多様な業態において、Colruyt、Okay、Proximusショップ、Mediamarkt、Jysk、をはじめとするDIY小売企業などがVusionの最先端ソリューションを活用し、店舗のデジタル化を推進しています。IoT、クラウド、データ、コンピュータビジョン、AIを基盤とするVusionのソリューションにより、業務効率の向上に加え、コスト削減や廃棄ロスの低減を実現し、よりサステナブルで、顧客および従業員双方にとって価値のある店舗運営に取り組んでいます。

Vusionプラットフォームの導入により、デバイスの追跡・監視・更新を「いつでも・どこからでも」の一元管理が可能になります。さらに「Extra Shop」は、Vusionプラットフォームと同社のCisco-Merakiの無線インフラとのシームレスな統合により、導入プロセスの迅速化とIoTフットプリントの削減を期待します。現在、ベルギー国内で導入済みの1,700店舗のうち、すでに1,500店舗がVusionプラットフォームに接続されており、大規模かつ安定した運用が進んでいます。

Extra Shopについて

Extra Shopは、1992年にGreet Huysentruyt氏とStephan Lesage氏によって設立された、ベルギーの非食品小売グループです。日用品・清掃用品、化粧品、ホームデコレーション、アウトドア家具やクリスマス装飾などの季節商材を取り扱っています。着実に成長を続け、現在ではベルギー国内47店舗で500名超の従業員を擁しています。幅広く手に取りやすい品ぞろえと、店舗体験および顧客との近接性（customer proximity）を重視することで知られています。

また同社は現在も100%家族所有であり、両創業者が単独株主として長期視点と現場主義に基づき経営しています。ベルギーに根差した強みを背景に、店舗網への投資を継続しており、2026年には新たに3店舗の出店を計画しています。

Proximus NXTについて

Proximus NXTは、ベネルクス地域を代表するITおよびコミュニケーションサービスプロバイダー／インテグレーターです。人とテクノロジーを結びつけ、組織の大きなアイデアを具体的な成果へと変換することを使命としています。データ、クラウド、ワークプレイス、セキュリティ、IoT、アナリティクスにおけるIT専門性と、固定・モバイルのエンドツーエンドネットワークを組み合わせ、企業・組織のデジタルトランスフォーメーションを支援します。Proximus NXTはProximus Groupの一員です。

Vusionについて

vusion.com

[会社概要]

設立：2022年1月

所在地：東京都新宿区新宿4－1－6 JR新宿ミライナタワー18F

代表者：ピエール ドゥムール

事業内容：

Vusionは、実店舗向けAIデジタル化ソリューションを提供するグローバルリーダーです。世界中の350以上の大手小売グループにサービスを提供しています。

同社は、IoT、データ、クラウド、人工知能（AI）を融合したテクノロジーを開発し、**AIネイティブストア(TM)**の実現とコネクテッドコマースの推進を支援しています。Vusionは、実店舗をインテリジェントで効率的、かつ環境変化に適応可能な空間へと変革し、店舗運営の高度化、ローカルeコマースの推進、データドリブンコマースの実現、さらに店内リテールメディアおよびショッパー体験の活性化を可能にします。

Vusionは、Vusion Intelligence、Vusion Connect、Vusion IoTという3つの役割の異なる３つのレイヤーが連動する統合エコシステムを基盤に、小売向け**AIoT（Artificial Intelligence of Things）**を提供しています。これにより、店舗から得られるリアルタイムデータを実行可能なインサイトへと変換し、スケール可能で測定可能なパフォーマンス向上を実現します。

またVusionは、「ポジティブ・コマース」の先駆者として、より持続可能で透明性が高く、人を中心とした小売の未来の構築に取り組んでいます。国連グローバル・コンパクトを支持し、企業のサステナビリティ評価における世界的指標であるEcoVadisより、プラチナ評価を獲得しています。

Vusionは、ユーロネクスト・パリ（Euronext(TM) Paris）A区分に上場しており、SBF120指数の構成銘柄です。

ティッカー：VU

ISINコード：FR0010282822

Reuters：VU.PA

Bloomberg：VU.FP