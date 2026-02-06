マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』コラボ第２弾「STRANGERS II」開催決定！『マブラヴ オルタネイティヴ』より「榊 千鶴」「鎧衣 美琴」「彩峰 慧」が登場！

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/ ）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）が『マブラヴ オルタネイティヴ』とのコラボ第２弾開催を発表いたしました。


コラボ第２弾となる「STRANGERS II」では、『マブラヴ オルタネイティヴ』より「榊 千鶴」「鎧衣 美琴」「彩峰 慧」の３名が登場します。



https://muvluv-girls-garden.com/#campaign(https://muvluv-girls-garden.com/#campaign)


App Store：https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352)


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja)


https://muvluv-girls-garden.com/


https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524(https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524)



■コラボイベント「STRANGERS II」開催決定！


▼開催期間


2月10日（火）メンテナンス後～3月3日（火）4:59まで



■『マブラヴ オルタネイティヴ』コラボ第２弾告知PVが公開！


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=m9QgPoP8hLY ]


■『マブラヴ オルタネイティヴ』より、新キャラクター３名が登場！


▼榊 千鶴（CV.夏神れいな）




▼鎧衣 美琴（CV.桐野侑未）




▼彩峰 慧（CV.吉野なつき）




■コラボ直前記念！Xキャンペーン！




公式X（@Muvluv_GG）では、『マブラヴ オルタネイティヴ』コラボ第２弾開催決定を記念して、公式Xのフォロー＆キャンペーン対象ポストのリポストをすることで、抽選でAmazonギフトカード番号をプレゼントするキャンペーンを開催しております。是非ふるってご参加ください！



▼豪華景品


・Amazonギフトカード番号10,000円分×1名様


・Amazonギフトカード番号1,000円分×10名様



https://x.com/Muvluv_GG



■ゲーム概要


＜製作＞


配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS


世界観構築：タシロハヤト


キャラクター原案：ハサマ（兎巡）


原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）


メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト



キャラクターデザイン：Siino / Pro-p


メカニックリデザイン：稲田航



＜主題歌＞


「不屈のファンファーレ」


作詞：Spirit Garden


作編曲：岩橋星実（Elements Garden）


歌唱：中恵光城



ジャンル：フルオート放置系RPG


展開プラットフォーム：PC（ブラウザ / DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）


価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）


権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.



公式サイト：https://muvluv-girls-garden.com/


公式X：https://x.com/Muvluv_GG(https://x.com/Muvluv_GG)


公式YouTube：https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden(https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden)


公式Discord：https://discord.com/invite/jAKezRXbnT(https://discord.com/invite/jAKezRXbnT)



※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。