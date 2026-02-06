マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』コラボ第２弾「STRANGERS II」開催決定！『マブラヴ オルタネイティヴ』より「榊 千鶴」「鎧衣 美琴」「彩峰 慧」が登場！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/ ）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）が『マブラヴ オルタネイティヴ』とのコラボ第２弾開催を発表いたしました。
コラボ第２弾となる「STRANGERS II」では、『マブラヴ オルタネイティヴ』より「榊 千鶴」「鎧衣 美琴」「彩峰 慧」の３名が登場します。
■コラボイベント「STRANGERS II」開催決定！
▼開催期間
2月10日（火）メンテナンス後～3月3日（火）4:59まで
■『マブラヴ オルタネイティヴ』コラボ第２弾告知PVが公開！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=m9QgPoP8hLY ]
■『マブラヴ オルタネイティヴ』より、新キャラクター３名が登場！
▼榊 千鶴（CV.夏神れいな）
▼鎧衣 美琴（CV.桐野侑未）
▼彩峰 慧（CV.吉野なつき）
※詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。
■コラボ直前記念！Xキャンペーン！
公式X（@Muvluv_GG）では、『マブラヴ オルタネイティヴ』コラボ第２弾開催決定を記念して、公式Xのフォロー＆キャンペーン対象ポストのリポストをすることで、抽選でAmazonギフトカード番号をプレゼントするキャンペーンを開催しております。是非ふるってご参加ください！
▼豪華景品
・Amazonギフトカード番号10,000円分×1名様
・Amazonギフトカード番号1,000円分×10名様
※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。お問い合わせは、マブガル公式Xアカウント（@Muvluv_GG）のチャットまでお願いいたします。
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
※キャンペーンの開催日時や内容は変更となる可能性があります。
※詳細は公式Xよりご確認ください。
■ゲーム概要
＜製作＞
配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS
世界観構築：タシロハヤト
キャラクター原案：ハサマ（兎巡）
原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）
メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト
キャラクターデザイン：Siino / Pro-p
メカニックリデザイン：稲田航
＜主題歌＞
「不屈のファンファーレ」
作詞：Spirit Garden
作編曲：岩橋星実（Elements Garden）
歌唱：中恵光城
ジャンル：フルオート放置系RPG
展開プラットフォーム：PC（ブラウザ / DMM GAMES PLAYER）、スマートフォン（DMM GAMES STORE）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.
公式サイト：https://muvluv-girls-garden.com/
公式X：https://x.com/Muvluv_GG(https://x.com/Muvluv_GG)
公式YouTube：https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden(https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden)
公式Discord：https://discord.com/invite/jAKezRXbnT(https://discord.com/invite/jAKezRXbnT)
