【ヴァンドームブティック】幸運を呼ぶエレガントな四つ葉のクローバーモチーフ アクセサリー

素材の美しさを生かしたコスチュームジュエリーを提案するヴァンドームブティックより、幸運の象徴と言われる四つ葉のクローバーをモチーフにしたアクセサリーを発売しました。

白蝶貝ならではの奥行きあるホワイトカラーに、愛らしいクローバーのフォルムがマッチしたノーブルな魅力溢れるアイテムです。

ブローチ\34,100、イヤーカフ\19,800、ピアス/イヤリング\19,800、リング\25,300

上質な白蝶貝を1つ1つ丁寧にかたどったぷっくりとしたデザインは、こだわりのオリジナルシェイプ。 ブローチは3つのクローバーをハート型のフォルムにセットし、主役級のサイズ感ながら繊細さを併せ持つデザインです。イヤーカフは白蝶貝の美しくゆらめく虹彩と、程よく存在感香るサイズが顔まわりを上品に演出します。

瑞々しいグリーンカラーが印象的な新作アイテムシェルクローバー ブローチ\22,000、シェルクローバー イヤーカフ\19,800、クローバー イヤーカフ\22,000、クローバー ネックレス\26,400

クローバーモチーフは、上品な輝きの白蝶貝に加え、新たに鮮やかなグリーンカルセドニーを贅沢に使用したアイテムが登場。透明感のある美しいグリーンが、爽やかで瑞々しい表情を添えます。身に着けるとクローバーのフォルムが際立ち、スタイリングに華やかさをプラスします。

四つ葉のクローバーは、１つ１つの葉に「愛・健康・幸運・富」といった意味があり、素敵な出会いや、幸運を運んできてくれそうなラッキーアイテム。大切な方へのプレゼントとしてもおすすめです。

