こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【デクセリアルズ】社員の子どもたちにランドセルを贈呈する「ランドセル贈呈式」を実施
〜名刺交換や職場を体験、「ランドセルをもらえて嬉しい！」と笑顔〜
当社では2013年より、社員向け福利厚生の取り組みとして「ランドセル贈呈式」を実施しており、今年で11回目の開催となります。式典当日は例年と同様、子どもたちによる名刺交換体験や職場見学を行ったほか、栃木県宇都宮市を拠点とする自転車ロードレースのプロチーム「宇都宮ブリッツェン」を招き、交通安全教室や自転車体験プログラムも実施しました。
交通安全教室 自転車体験プログラム
ランドセルを受け取った子どもたちは、「ランドセルをもらえて嬉しい！」「小学生になったら算数を頑張りたい」と、うれしそうに話していました。
当社代表は、「4月から新しい発見や新しい出会い、そして希望に満ちたスタートが切れるように祈っています」と出席者にお祝いのメッセージを伝えました。
デクセリアルズはこれからも、社員とそのご家族との相互理解につながる取り組みを行ってまいります。
＜会社概要＞
当社は、スマートフォンやノートパソコンをはじめとするエレクトロニクス機器、電装化が進む自動車に欠かせない電子部品、接合材料や光学材料など機能性材料の開発・製造・販売を手掛けています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（https://www.dexerials.jp/profile/vision.html）としてかかげています。
会社名：デクセリアルズ株式会社
本社：栃木県下野市下坪山1724
代表者：代表取締役社長 新家 由久
設立：2012年6月20日
公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/
本件に関するお問合わせ先
デクセリアルズ株式会社 経営戦略本部 広報・IR部 広報課 平居・渡邉・山粼
TEL：03-3538-1230（代表） Email：press@dexerials.com
関連リンク
公式ウェブサイト
https://www.dexerials.jp/
デクセリアルズ株式会社（本社：栃木県下野市、代表取締役社長：新家 由久、以下、当社）は、本日、グループ社員の子どもたちにランドセルや文房具を贈呈する「ランドセル贈呈式」を開催しました。本社・栃木事業所では、出席16名（対象者33名）に贈呈しました。これから順次、東京オフィス等各事業所にて実施し、グループ全体では49名にランドセルを贈る予定です。
参加者の集合写真 贈呈の様子
当社では2013年より、社員向け福利厚生の取り組みとして「ランドセル贈呈式」を実施しており、今年で11回目の開催となります。式典当日は例年と同様、子どもたちによる名刺交換体験や職場見学を行ったほか、栃木県宇都宮市を拠点とする自転車ロードレースのプロチーム「宇都宮ブリッツェン」を招き、交通安全教室や自転車体験プログラムも実施しました。
交通安全教室 自転車体験プログラム
ランドセルを受け取った子どもたちは、「ランドセルをもらえて嬉しい！」「小学生になったら算数を頑張りたい」と、うれしそうに話していました。
当社代表は、「4月から新しい発見や新しい出会い、そして希望に満ちたスタートが切れるように祈っています」と出席者にお祝いのメッセージを伝えました。
デクセリアルズはこれからも、社員とそのご家族との相互理解につながる取り組みを行ってまいります。
以 上
＜会社概要＞
当社は、スマートフォンやノートパソコンをはじめとするエレクトロニクス機器、電装化が進む自動車に欠かせない電子部品、接合材料や光学材料など機能性材料の開発・製造・販売を手掛けています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（https://www.dexerials.jp/profile/vision.html）としてかかげています。
会社名：デクセリアルズ株式会社
本社：栃木県下野市下坪山1724
代表者：代表取締役社長 新家 由久
設立：2012年6月20日
公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/
本件に関するお問合わせ先
デクセリアルズ株式会社 経営戦略本部 広報・IR部 広報課 平居・渡邉・山粼
TEL：03-3538-1230（代表） Email：press@dexerials.com
関連リンク
公式ウェブサイト
https://www.dexerials.jp/