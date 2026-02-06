エアーコンプレッサー専門店エアセルフ、楽天市場にてレビューキャンペーンを開催！ご購入後のレビュー投稿で、すぐに使えるエアーツール2点をプレゼント。
エアーコンプレッサー専門店エアセルフは、楽天市場にて対象商品を購入者を対象に、レビュー投稿でエアーツールをプレゼントする「楽天市場レビューキャンペーン」を2026年2月1日より開催しています。
本キャンペーンでは、対象商品を注文後、楽天市場の商品レビューを投稿した方へ、エアーコンプレッサー専門店エアセルフが厳選したすぐに使える2種類のエアーツールを進呈します。
作業に必要な周辺ツールをあらかじめセットで提供することで、エアーコンプレッサー導入後、すぐに実用的な作業を始めてもらえるようなキャンペーンとなっています。
楽天市場レビューキャンペーン概要
キャンペーン名：楽天市場レビューキャンペーン
開催期間：2026年2月1日（日）～
対象店舗：エアーコンプレッサー専門店エアセルフ 楽天市場店
内容：対象商品をご購入後、レビュー投稿でエアーツール2点をプレゼント
※プレゼントは数に限りがあり、なくなり次第終了となります。
※レビュー投稿の方法および進呈条件は楽天市場内の案内に準じます。
近年、DIY作業や自動車整備、簡易塗装などを目的に、家庭用100V電源で使用できるエアーコンプレッサーへの関心が高まっています。
一方で、初めてエアーコンプレッサーを導入する購入者から、
・どのエアーツールを選べばよいか分からない
・本体を購入しても、すぐに作業に使えないのではないか
・周辺機器の選定が難しい
といった声も多く寄せられています。
そこでエアーコンプレッサー専門店エアセルフでは、レビューキャンペーンという形で、導入直後から活用しやすいエアーツールをセットで提供し、購入後の不安を軽減する取り組みとして本企画を実施しています。
※画像：エアセルフ楽天市場公式サイト
対象商品
商品名：エアーコンプレッサー 静音 50L オイルレス 100V
持ち運び可能／大容量／業務用／DIY／自動車整備／塗装対応
通常価格：59,900円（税込・送料無料）
商品ページ：
https://item.rakuten.co.jp/air-compressor/airself03/
本製品は、静音性に配慮したオイルレス方式を採用し、50Lタンクによる安定したエア供給を実現したモデルです。
家庭用100V電源で使用できる設計でありながら、DIY用途だけでなく、自動車整備や塗装作業など、より負荷のかかる作業にも対応しやすい構成となっています。
また、キャスター付きで持ち運びにも配慮しており、ガレージや作業場内での移動を想定した設計としています。
レビューキャンペーンで進呈するエアーツールについて
本キャンペーンでは、エアーコンプレッサー専門店エアセルフが実際の利用シーンを想定し、
・購入直後からすぐに使えること
・用途が限定されすぎず、汎用的に使えること
を基準に選定した、2種類のエアーツールをプレゼントしています。
エアブロー作業や簡易作業を中心に、初心者の方でも扱いやすい構成となっており、導入直後の活用ハードルを下げることを目的としています。
