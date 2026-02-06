アプリケーション・インフラストラクチャ・ミドルウェア市場規模、シェアレポート、成長および予測（2025年～2035年）
KD Market Insights は、「アプリケーション・インフラストラクチャ・ミドルウェア市場の将来動向および機会分析（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行うことを可能にします。本調査レポートでは、KD Market Insights の研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーキング、ならびに各社のゴートゥーマーケット（GTM）戦略の理解を行っています。
市場概要
アプリケーション・インフラストラクチャ・ミドルウェア（Application Infrastructure Middleware：AIM）とは、オペレーティングシステムとアプリケーションの間に位置するソフトウェア層であり、アプリケーション実行環境、統合、メッセージング、API管理、トランザクション処理、アイデンティティ管理、サービスオーケストレーションなどの重要な機能を提供する。AIMは、オンプレミス、クラウド、ハイブリッドIT環境全体で、アプリケーションの構築、展開、統合、管理を信頼性高く実現することを可能にする。
企業がデジタルトランスフォーメーションを推進する中で、ミドルウェアはマイクロサービスアーキテクチャ、クラウドネイティブアプリケーション、DevOpsワークフロー、エンタープライズ統合の基盤コンポーネントとなっている。AIMは、スケーラビリティ、セキュリティ、相互運用性、パフォーマンスを支援し、企業がレガシーシステムを近代化しながら新たなデジタルサービスを統合することを可能にする。
市場規模およびシェア
世界のアプリケーション・インフラストラクチャ・ミドルウェア市場は、約450億～500億米ドルと推定されており、エンタープライズソフトウェア分野の中でも最大級の市場セグメントの一つである。今後10年間で年平均成長率（CAGR）7～9％で成長すると予測されている。
北米は、クラウドの早期導入、堅調な企業IT投資、主要ミドルウェアベンダーの存在を背景に、最大の市場シェアを占めている。欧州がこれに続き、銀行、政府、製造業分野におけるデジタル近代化施策が市場を支えている。アジア太平洋地域は最も成長が速い地域であり、中国、インド、日本、東南アジア諸国における急速なクラウド移行、デジタルサービスの拡大、IT投資の増加が成長を牽引している。
導入形態別では、クラウド型およびハイブリッド型ミドルウェアプラットフォームのシェアが急速に拡大している一方で、レガシーシステムを保有する大企業を中心に、従来型オンプレミスミドルウェアも依然として大きな収益を生み出している。
主な成長要因
クラウドおよびハイブリッドITの採用拡大：オンプレミスシステムとパブリック／プライベートクラウドを統合するためにミドルウェアが不可欠。
マイクロサービスおよびAPIの普及：APIゲートウェイ、サービスメッシュ、アプリケーションサーバーは現代的アーキテクチャの中核。
デジタルトランスフォーメーションの推進：アプリケーション開発、統合、近代化の迅速化をミドルウェアが支援。
