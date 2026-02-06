【不動産仲介の効率化AIツール】不動産仲介業務の効率化。WriteVideoで頻繁に変わる物件管理マニュアルや契約手順を動画化し、社内共有を迅速に実施
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、2024年10月1日にリリースしたAI動画生成サービス「WriteVideo」について、不動産業界様向けの新機能をリリースしましたのでお知らせ致します。
■不動産仲介業界が直面する業務効率化の課題
不動産仲介業界では、物件情報の入れ替わりや法改正、契約手順の変更が頻繁に発生します。それに伴い、社内での情報共有やスタッフ教育の手間が増大し、業務負担となっています。
さらに、店舗ごとの対応方法や担当者のノウハウが属人化しやすく、新人教育にも時間がかかるという課題があります。
こうした背景の中で注目されているのが、誰でも簡単にナレーション付き動画を作成できるAIツール「WriteVideo」です。業務マニュアルや社内研修資料を動画化することで、迅速で均質な情報共有と教育の実現を可能にします。
＜不動産仲介業界での主な活用シーン＞
・物件管理や契約手続きのマニュアル動画化
・新人スタッフへの研修・OJT代替コンテンツ作成
・店舗ごとの運用ルール・業務フローの統一
顧客対応トークスクリプトの共有
・法改正や業界動向に合わせたナレッジ共有
「急な制度変更時も動画で素早くスタッフへ展開できた」「属人的な業務フローを標準化しやすくなった」と、多くの企業様より高い評価をいただいています。
■「WriteVideo」について
このサービスは、文章を書くだけでAIが自動的にナレーション付きの動画を作成し、企業の教育・研修領域におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力にサポートします。
また、既存資料（Word,PowerPoint等）をアップロードするだけで、自動的にナレーション付き動画が作成されます。
■不動産仲介業界での導入効果
・店舗間のナレッジ共有がスピーディに
・説明ミスや情報の食い違いを防止
・属人化しがちな対応方法を動画で統一
・内勤・外勤スタッフ間の連携強化
「既存のPowerPointやWord資料を簡単に動画に出来て、導入が簡単」
「文章を書くだけで動画になる、使い方もシンプルでこれなら使えそう」
と広がりを見せています。
■導入検討中の企業様へ
WriteVideoでは、不動産業界向けのご活用方法や導入事例をまとめた資料をご用意しています。
サービスの詳細にご興味をお持ちの方は、下記リンクより資料をダウンロードください。
https://www.writevideo.ai/
■無料セミナーについて
WriteVideoの無料使い方セミナーを定期的に開催しております。
以下より、参加申し込みをお願いします。
https://www.writevideo.ai/seminar
■運営会社について
WriteVideo運営会社の株式会社Xは、エンジニアメンバーの半数以上が外国籍でグローバル展開を進めるスタートアップ企業です。AIとxR技術を活用したサービスを通して、企業のDXを支援します。
会社名 ：株式会社X
所在地 ：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階
URL ： https://www.xinc.co.jp/
Write Video：https://www.writevideo.ai/
就活ひろば：https://www.syukatsu-hiroba.jp/
■本件に対するお問い合わせ
株式会社X
pr@xinc.co.jp
電話：03-6807-3898（広報担当）
