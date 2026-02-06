遅刻ぐせ、完璧主義、人見知り…こんな「こじらせ」は、もうおしまい。ベストセラー僧侶が説く人生をすっきり、快適に生きるヒント――新刊書籍『グズを直す本』（著者：名取 芳彦）2月17日（火）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『グズを直す本』（著者：名取 芳彦）を2月17日（火）に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341070/images/bodyimage1】
■『グズを直す本』
・アマゾン：https://amzn.to/3M5cOX3
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100896000
〈内容紹介〉
遅刻ぐせ、完璧主義、夜ふかし、人見知り……
こんな「こじらせ」は、もうおしまい。
人間はだれしもグズ(愚か者)です。
ダメなところの１つや２つ、あって当然なんです。
だから大切なのは、そんな自分と、ちょっとだけ頑張って向き合ってみること。
人生の「本番」は、そこからはじまります。 ――著者
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341070/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341070/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341070/images/bodyimage4】
◎「あのときこうしていれば……」という病――その後悔は“結果論”にすぎない
◎「容姿」に自信がないグズたちへ――“美しさ”は内面から溢れ出るもの
◎「ま、こんなもんだ」と一歩踏み出す――すると“心のモヤ”が晴れていく
◎「みんな自分勝手」なので気にしない――イラっとしたときの「心の鎮め方」
◎「叱られたってへっちゃらな人」になる――「へんこだ心」を元に戻す練習
昨日より今日、自分のことが
ちょっぴり好きになる35のヒント
■商品情報
書名：『グズを直す本』
著者：名取 芳彦
定価：847円
ジャンル：知的生きかた文庫
ISBNコード：978-4-8379-8960-8
発売日：2026年2月17日（火）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/3M5cOX3
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100896000
■著者：名取 芳彦（なとり・ほうげん）
1958年、東京都江戸川区小岩生まれ。密蔵院住職。
真言宗豊山派布教研究所所長。豊山流大師講(ご詠歌) 詠監。
密蔵院写仏講座・ご詠歌指導など、積極的な布教活動を行なっている。
主な著書に、『達観するヒント』（三笠書房）、『気にしない練習』『人生がすっきりわかるご縁の法則』『般若心経、心の「大そうじ」』(以上、三笠書房《知的生きかた文庫》)などベストセラー、ロングセラーが多数ある。
◆◆プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5731
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
X（旧Twitter） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（旧Twitter） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（旧Twitter）デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
X（旧Twitter）翻訳書：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
新刊書籍『グズを直す本』（著者：名取 芳彦）を2月17日（火）に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341070/images/bodyimage1】
■『グズを直す本』
・アマゾン：https://amzn.to/3M5cOX3
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100896000
〈内容紹介〉
遅刻ぐせ、完璧主義、夜ふかし、人見知り……
こんな「こじらせ」は、もうおしまい。
人間はだれしもグズ(愚か者)です。
ダメなところの１つや２つ、あって当然なんです。
だから大切なのは、そんな自分と、ちょっとだけ頑張って向き合ってみること。
人生の「本番」は、そこからはじまります。 ――著者
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341070/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341070/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341070/images/bodyimage4】
◎「あのときこうしていれば……」という病――その後悔は“結果論”にすぎない
◎「容姿」に自信がないグズたちへ――“美しさ”は内面から溢れ出るもの
◎「ま、こんなもんだ」と一歩踏み出す――すると“心のモヤ”が晴れていく
◎「みんな自分勝手」なので気にしない――イラっとしたときの「心の鎮め方」
◎「叱られたってへっちゃらな人」になる――「へんこだ心」を元に戻す練習
昨日より今日、自分のことが
ちょっぴり好きになる35のヒント
■商品情報
書名：『グズを直す本』
著者：名取 芳彦
定価：847円
ジャンル：知的生きかた文庫
ISBNコード：978-4-8379-8960-8
発売日：2026年2月17日（火）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/3M5cOX3
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100896000
■著者：名取 芳彦（なとり・ほうげん）
1958年、東京都江戸川区小岩生まれ。密蔵院住職。
真言宗豊山派布教研究所所長。豊山流大師講(ご詠歌) 詠監。
密蔵院写仏講座・ご詠歌指導など、積極的な布教活動を行なっている。
主な著書に、『達観するヒント』（三笠書房）、『気にしない練習』『人生がすっきりわかるご縁の法則』『般若心経、心の「大そうじ」』(以上、三笠書房《知的生きかた文庫》)などベストセラー、ロングセラーが多数ある。
◆◆プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5731
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
X（旧Twitter） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（旧Twitter） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（旧Twitter）デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
X（旧Twitter）翻訳書：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
プレスリリース詳細へ