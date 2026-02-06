「認知特性」という脳の覚え方のクセを視覚・聴覚・言語の３タイプに分け、最適な勉強法を見つける――新刊書籍『わたしにぴったりの勉強法を教えてください！』（著者：粂原圭太郎／西岡壱誠）2月19日（木）発売
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『わたしにぴったりの勉強法を教えてください！』（著者：粂原 圭太郎／西岡 壱誠）を2月19日（木）に発売いたします。
■『わたしにぴったりの勉強法を教えてください！』
・アマゾン：https://amzn.to/4qcAFSw
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100407600
■内容紹介
東大・京大合格者には当たり前！
受験・資格試験・大人の学び直しまで
一生使える「勉強法マッチング」
「勉強しても、なかなか成績が上がらない」
「英単語や年号が、どうしても頭に入らない」
それは、あなたの努力不足ではありません。
勉強法が“あなたの脳”に合っていないだけなのです。
人にはそれぞれ「認知特性」という脳のクセがあります。
・目で覚える人
・耳で聞くと理解しやすい人
・言葉にすると整理できる人
がいるのです。
優秀な人ほど、無意識に自分の認知特性に合った勉強法を選び、工夫しています。
本書では、簡単なチェックで認知特性を知り、すぐ実践できる勉強法を紹介！
自分に「ぴったりな勉強法」がわかれば、成績は伸びる！
あなたは、一体どのタイプ？
■商品情報
書名：わたしにぴったりの勉強法を教えてください！
著者：粂原 圭太郎
著者：西岡 壱誠
定価：1,760円
ISBNコード：978-4-8379-4076-0
発売日：2026年2月19日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4qcAFSw
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100407600
■著者紹介
著者：粂原圭太郎（くめはら・けいたろう）
京都大学経済学部卒。京大に首席合格後、日本テレビ系「頭脳王」に3年連続ファイナリストとして出場。競技かるたでは2019～2021年に日本一・名人位を獲得。現在は講演活動とともに、オンライン個別指導塾「となりにコーチ」で受講生95.7％の成績向上を実現。2022年、一人一人の記憶の特性を診断する「認知特性」の研究者として、「本田式認知特性研究所」の立ち上げメンバーとなる。群馬県安中市観光大使。
著者：西岡壱誠（にしおか・いっせい）
1996年生まれ。株式会社カルぺ・ディエム代表。偏差値35から東大を目指すも、2年連続不合格。2浪の際に編み出した独自の学習法で、偏差値70、東大模試で全国4位となり、東大合格。大学入学後は、全国の学校で生徒に思考法・勉強法を教えている他、教師を対象に指導法のコンサルティングを行っている。
著書に『読んだら勉強したくなる東大生の学び方』（笠間書院）、『東大読書』（東洋経済新報社）など多数。監修に『ぼくたちはChatGPTをどう使うか』（三笠書房）がある。ドラマ日曜劇場『ドラゴン桜』の脚本監修も務める。
