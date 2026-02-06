株式会社ディーアイジー(本社：東京都台東区、代表取締役：角 崇徳、以下 ディーアイジー)は、2026年2月7日(土)より【『しゅごキャラ！』Charafu Lightフェア in アニメイト】を開催いたします。





しゅごキャラ！_1









○開催期間

2026年2月7日(土)～2026年2月23日(月・祝)





○開催場所

池袋本店、秋葉原店、名古屋店、大阪日本橋店、京都店、福岡パルコ店、仙台店、札幌店、アニメイト通販





○フェア内容

期間中、『しゅごキャラ！』関連のキャラクターグッズをご購入2,200円(税込)毎にトレーディングカード(全6種)を1枚プレゼント！

※特典の絵柄はお選びいただけません。









【特典トレーディングカード】





しゅごキャラ！_2





【フェア合わせ商品一覧】





しゅごキャラ！_3





しゅごキャラ！_4









【『しゅごキャラ！』Charafu Lightフェア in アニメイト】特設ページ

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114171









【アニメイト通販】

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/products.php?cms_id=114171









【Charafu Lightとは】

キャラクター達が放つ眩い煌きを 多彩な光源の瞬きとテクスチャーで織りなすDIGの新キャラクターブランドです。

光彩エフェクトをかけたような加工で、ただのキャラクターグッズではなく、

“アートテイスト”な商品の展開をお客様に提供いたします。









【株式会社ディーアイジーについて】





digロゴ





精巧で細密な表現を可能にするメーカー。

スタチュー、プラスチックモデル、可動フィギュアを中心とした玩具・ホビー商品の企画製造販売をおこないます。

皆様の好奇心をdig dig(ディグディグ)掘り起こしていけるよう、全力で進んでまいります。





ディーアイジーHP ： https://dig-jpn.com/

ディーアイジー公式X(旧Twitter)： https://x.com/digjpn_official