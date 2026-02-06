ＪＡ全農は、直営飲食店舗「みのりカフェ 福岡パルコ店」において、２月１２日（木）～３月１５日（日）の間、福岡市科学館で開催中の『30周年記念展「ALL OF EVANGELION」』とのコラボドリンクスタンドを実施します。ドリンクスタンドでは、『エヴァンゲリオン』シリーズに登場するキャラクターをイメージしたフロートドリンク５種を、ＪＡ全農が運営するみのりカフェならではの取り組みとして、一部国産原料を使用して提供します。福岡市科学館 ３階企画展示室で開催されている『30周年記念展「ALL OF EVANGELION」』では、オリジナルグッズの販売をはじめ、これまでまとまって展示されてこなかったTVシリーズの色鮮やかなセル画や緻密に描かれた原画・設定などの制作資料を展示。さらに、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズで採り入れられたデジタル制作資料が展示されています。

企画概要

期間

令和８年２月１２日（木）～３月１５日（日）

実施店舗

みのりカフェ 福岡パルコ店（福岡県福岡市中央区天神２丁目１１－１ 福岡ＰＡＲＣＯ新館６Ｆ）※展覧会及びグッズ販売は福岡市科学館 ３階企画展示室にて開催

営業時間

11:00～21:00（ラストオーダー20:00）

その他

・コラボドリンクはテイクアウト販売のみとなります・コラボドリンクと一緒に「みのりカフェ」の通常メニューをオーダーされる場合のみ、店内座席をご利用いただけます

【提供メニュー】各税抜価格980円（テイクアウト税込1,058円、店内価格1,078円）