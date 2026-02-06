『クロミネンス・レガシー-記憶の螺旋-』が2026年2月18日 (水) ～ 2026年2月22日 (日)に上野ストアハウス（東京都 台東区 北上野 1-6-11）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

公式サイトはこちらhttps://nayuhamu.wixsite.com/nayuhamu畑澤和也の原作をもとにしたSF舞台作品『時空警察シリーズ』にて、時空警察の敵として描かれている「時空犯罪組織クロミネンス」の物語を、高田那由太の脚本・演出で、新たに描きます。この作品は、『時空刑事、お勉強する』『サリバン博士の科学教室』の2種類にプロローグとラストが分かれており、それぞれのストーリー、殺陣やダンスなどの演出も見どころです。前回は中止となってしまった本公演が、念願叶い、ようやく上演！！みなさまのご来場をお待ちしております。

あらすじ

2126年……時空間移動装置「タイムマシン」が存在する世界。 過去へ飛び歴史的価値のある物を盗む盗賊団シグナファントムのリーダー・アインと、大鋏使いのツヴァイ、ハッカーのドライは1965年のクラシックカーを盗もうとするが、国際時空連合『SIG』の特殊警察CBT（クロノ・ブリーチ・チーム）のルミナたちに阻まれる。追い詰められたアインたちは『タイムポケット』という時空間トンネル内の時の穴へと逃げ込む。そこで織田信長、ジャンヌ・ダルク、アンネ・フランク、バッハなどの歴史上の人物たちと、彼らの世話をする謎の老婆エイハブと出会う。ツヴァイの大鋏で大地を突き刺すと、突如として温泉の源流が噴き上がる！ チャンスと見たアインは『私たちと、温泉街を作りませんか？』とその場しのぎの大嘘をつくが……！神託の呪縛、科学の狂気、そして湯煙から繋がる家族の絆。 『時空警察ヴァージナル』へと繋がる『時空犯罪組織クロミネンス』の知られざる前日譚…！ 湯煙の記憶が、偽りの神を討つ――故郷なき者たちの叛逆。

キャスト

なゆたハムニダとは

なゆたハムニダは、2003年に旗揚げされた日本の劇団・演劇ユニットで、主宰者の高田那由太を中心に活動しています。高田那由太が脚本、演出、役者を務め、毎回の公演で客演を迎えてオリジナル作品を上演するのが特徴です。モットーは「今よりもちいさな一歩をふみだせる」で、ささやかな日常を奇妙に切り取ったほっこり系のコメディやファンタジー作品を主に制作し、都内で公演を行っています。なお、「ハムニダ」という名称は韓国語の丁寧語に似ていますが、韓国とは特に関係ありません。

公演概要

『クロミネンス・レガシー-記憶の螺旋-』公演期間：2026年2月18日 (水) ～ 2026年2月22日 (日)会場：上野ストアハウス（東京都 台東区 北上野 1-6-11）■出演者指宿理乃東風東彩莉しおん葉山心陽（スペースクラフト）窪田莉緒大西彰子田中公士（劇団だるま座）若葉琴音（株式会社BloomZ）新成亜子（秘密のユニット） 深澤貴大（プロダクションSHIROBACO）宮粼聡（劇団てんぷら）武田航齋藤光柳内裕斗高田那由太（なゆたハムニダ）生粋万鈴（ハグハグ共和国）■スタッフ舞台監督……新 直人（零′sRecord/salty rock）舞台美術……林大介（零′sRecord）音響……矢作理制作……岸浪友恵衣装……えまな小道具制作…油絵博士殺陣師……古田龍（ワイルドバンチ演劇団）ダンス……関口奈々（ナナダンスクラブ）〇映像撮影・配信……U-3〇宣伝美術……はぎわらゆき■公演スケジュール2/18（水）19:00～【時】2/19（木）14:00～【時】/19:00～【サ】2/20（金）14:00～【サ】/19:00～【時】2/21（土）13:00～【時】/18:00～【サ】2/22（日）13:00～【サ】※【時】と【サ】でプロローグとラストが変わる！！【時】･･･『時空刑事、お勉強する』 （声の出演:相田あすか（ホリプロコム）/佐藤香織）【サ】･･･『サリバン博士の科学教室』 （声の出演:金子満咲/高田那由太）※開場は各開演の60分前です。■チケット料金Ｓ席：7,000円（前方自由席+サイン入り集合写真付き） ※サインは出演者全員分/直筆サインを写真に印刷したものです。Ａ席：5,500円（後方自由席）（エリア内自由席・税込）

