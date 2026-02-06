中国ドラマ「九重紫＜きゅうじゅうし＞ DVD-SET1」が、本日2026年2月6日（金）より発売となりました！レンタルも同日スタートいたします！ また、DVD-SET2は2026年3月6日（金）、DVD-SET3は2026年4月3日（金）に発売が決定しております。物語がさらに深まっていく続巻にも、ぜひご注目いただければ幸いです。本作は、「陳情令」の温情（ウェン・チン）役でブレイクし、「花令嬢の華麗なる計画」では魅惑のヒロインを演じたモン・ズーイーと、「星漢燦爛」の端正な役柄と確かな演技で一躍その存在感を放った若手実力派、リー・ユンルイが夢の共演！女性版諸葛孔明×文武両道の年下武将、相性抜群な最高のカップリングで話題になった主演２人が魅せる激動の愛の物語。"2024年No.1時代劇"の呼び声高い大ヒット転生ラブ史劇をぜひお楽しみください！

■商品情報

●九重紫＜きゅうじゅうし＞ DVD-SET1

仕様：DVD6枚組発売日：2026年2月6日（金）価格：\15,000（税抜）https://amzn.asia/d/01CN3Qrc＜収録内容＞Disc1～Disc6：第1話～第12話（各Disc 2話ずつ収録／Disc6のみ特典映像〈メイキングPart1〉収録）＜封入特典＞・カラーブックレット16P ・インスタントフォト風カード（2枚セット）＜店舗購入特典＞Amazon（ビジュアルシート5枚組付）https://amzn.asia/d/059rZpE2▶レンタル情報開始日：2026年2月6日（金）Vol.1～6（第1話～第12話）

●九重紫＜きゅうじゅうし＞ DVD-SET2

仕様：DVD6枚組発売日：2026年3月6日（金）予約開始日：2025年12月22日（月）価格：\15,000（税抜）https://amzn.asia/d/04UjdtDb＜収録内容＞Disc1～Disc6：第13話～第24話（各Disc 2話ずつ収録／Disc6のみ特典映像〈メイキングPart2〉収録）＜封入特典＞・カラーブックレット16P ・ポストカード（2枚セット）＜店舗購入特典＞Amazon（ビジュアルシート5枚組付）https://amzn.asia/d/068b86R0▶レンタル情報開始日：2026年3月6日（金）Vol.7～12（第13話～第24話）

●九重紫＜きゅうじゅうし＞ DVD-SET3

仕様：DVD5枚組発売日：2026年4月3日（金）予約開始日：2026年1月22日（木）価格：\15,000（税抜）https://amzn.asia/d/07NyOsMx＜収録内容＞Disc1～Disc5：第25話～第34話（各Disc 2話ずつ収録）＜封入特典＞・カラーブックレット16P ・クリアしおり＜店舗購入特典＞Amazon（ビジュアルシート5枚組付）https://amzn.asia/d/076Q0TVN▶レンタル情報開始日：2026年4月3日（金）Vol.13～17（第25話～第34話）

■あらすじ

京城で太子と慶王による皇位争いが激化する中、竇昭（ドウ・ジャオ）は幼い頃に母を亡くし、商才もないうえに女癖の悪い夫のいる嫁ぎ先で、病を押して大黒柱として一家の事業を取り仕切っていた。妹と夫の密通現場で母の死因を知り、家を離れることを決意。道中で遭遇した定国軍の少帥・宋墨（ソン・モー）に事情を説明していると、慶王派の軍がやってきて両軍が激突する。何者かの放った矢に、宋墨（ソン・モー）もろとも刺された瞬間、暗闇へと落ちていく。目を覚ますと、過去の記憶を持ったまま、母の生前に戻っていた--話本「昭世録」と過去の記憶を武器として運命に立ち向かいながら、婚姻を疎みつつも、運命を共にしていた宋墨（ソン・モー）に惹かれてゆく。

■キャスト

竇昭（ドウ・ジャオ）役：孟子義（モン・ズーイー）宋墨（ソン・モー）役：李繇鋭（リー・ユンルイ）苗安素（ミアオ･アンスー）役：孔雪児（コン・シュエアル）紀詠 （ジー･ヨン）役：夏之光 （シア・ジーグアン）

■スタッフ

監督：曾慶傑（ゾン・チンジエ）「風月変～幸せを願う蝶の恋人たち～」共同監督：郭鋒（グオ・フォン）「家族の名において」脚本：賈彬彬（ジア・ビンビン）「沈香の夢」原作：吱吱（ジージー）「庶女攻略(恋心は玉の如き)」©SHANGHAI YOUHUG MEDIA CO.,LTD.

■関連リンク

「九重紫」作品公式X：https://x.com/ZZMM9_ソニー・ミュージックソリューションズ配給作品の公式サイト（ASIALL）：https://asiall.jp/