文学イベントの開催を行ってきた文学イベント事務局の新たな挑戦

全国各地で文芸イベントを主催してきた文学イベント事務局は、2026年2月に東京・台東館で「持ち寄り型」の文学・クリエイターイベント東京を2月23日（月曜・祝日）東京都台東区花川戸２丁目６－５ 東京都立産業貿易センター 台東館で開催されます。コロナ禍で多くの表現者が集い、支え合う中で育まれた「創作の灯」を次世代へ繋ぐことを大切にされています。イベントは、プロとアマチュアが横一列に並び、実績の有無を超えた純粋な表現への敬意が交わる場となる予定です。多彩な作家やクリエイターが参加し、誰もが主役になれる空間づくりを目指しているのが特徴です。

あなたの支援が「ギフト」になる

このプロジェクトでは、支援者の方々からのご支援を会場で使えるクーポン券に変換し、来場者に配布されます。支援者は創作の灯を絶やさないバックアップ役となり、来場者は新しい作品との出会いを楽しめます。クリエイターは自信と次の活動資金を得ることができるという、感謝の循環システムが構築されています。さらに、参加権や特設サイトでの販売、書店での委託販売、会場ポスター掲示など多様なリターンが用意されており、クリエイターの活動を多角的に支援する仕組みが整っています。

誰もが参加しやすい文化の交流の場を目指して

イベントは中規模で参加しやすく、若手クリエイターの支援と交流を促進することを目的とされています。第一線で活躍する作家さんも一人の表現者として参加され、実績を超えた純粋な創作への敬意が感じられる場となっています。参加者には人気急上昇のTikToker、ＡＩクリエイターなど新しいクリエイターが参加し、準備も着々と進んでいます。創作を愛する方々が集い、新しい文化の風を東京・浅草から巻き起こすことを願う温かな想いが込められています。詳しくは、プロジェクトページをご確認ください。プロジェクトページhttps://camp-fire.jp/projects/922855/view?utm_campaign=cp_sp_share_c_msg_projects_show

クラウドファンディング概要・プロジェクト名：零れ落ちる前に、あなたの「表現」が誰かの「希望」に変わる場所を作りたい！・実施期間：2026年1月29日～2026年2月17日・目標金額：25万円・リターン：クリエイターとしてのイベント参加権・来場者として会場で使用できる500・1000円OFFチケット・支援金の使い道：ご寄付いただいた支援金は。500・1000円OFFチケットを通じてクリエイターに還元。その他は設営の人件費に使用。文学イベント事務局 お問い合わせhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee2M27x62RV5zqge19NQp6F0u5UaERszqDT4Q8hBDM436uKQ/viewform