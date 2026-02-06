ドイツのパフォーマンスバイクブランド、キャニオンは世界最大級の一般参加型ロードイベント「エタップ・デュ・ツール・ド・フランス」 と2026年から4年間のパートナーシップを締結しました。これを記念しキャニオンでは、2026年大会の出走枠100名分を先着で提供する特別キャンペーン を実施します。2026年大会はすでに一般エントリーが完売していますが、今回キャニオン経由で、世界で最も過酷な市民ロードイベントのひとつに挑戦できる貴重な機会が用意されました。エタップ・デュ・ツールとは、ツール・ド・フランスで実際に使用される山岳ステージを、一般サイクリストが交通規制された本番同様の環境で走ることができる世界最大級のアマチュアロードイベントです。毎年世界中から約16,000人が参加し、エントリーは数分で完売するほどの人気を誇ります。

キャンペーン概要

キャニオンが提供する2026年エタップ・デュ・ツール出走枠100名分は、先着順にて提供されます。提供数：100枠対象：全世界（グローバル）申込：先着順取得可能枠：1人1枠まで参加費：175ユーロ（約32,400円）エントリー開始2026年2月11日 午前 02:00（日本時間）※エタップ公式登録リンクから直接支払い・登録となります。※Canyonは決済・登録処理には関与しません※100枠が埋まり次第終了

歴代エタップの中でもトップクラスの難易度を誇る過酷なコース設定

https://www.canyon.com/ja-jp/raffle/?cid=edt-x-canyon

2026年のエタップ・デュ・ツールは、7月19日（日）に開催。同年のツール・ド・フランス第20ステージと同一コースが設定され、ル・ブール・ド・ワザンをスタートし、アルプ・デュエズをフィニッシュとする壮大な山岳ルートが用意されています。総距離は約170km、獲得標高は約5,400m。ルートには、ツール・ド・フランスの名勝負を彩ってきた、クロワ・ド・フェール峠、ガリビエ峠、そしてアルプ・デュエズといった世界的に知られる名峰が含まれます。いずれもサイクリストにとって象徴的な存在であり、一度は走ってみたいと憧れる舞台を一日で走破する構成となっています。さらに当日は全面交通規制が敷かれ、世界中から集まるサイクリストとともに、ツール・ド・フランスさながらの環境で完走を目指すことが可能です。こうした特別な体験価値から、エタップ・デュ・ツールの一般エントリーは、毎年数分で完売するほどの人気を誇るイベントとなっています。

自転車系YouTuber「KEIMASA CYCLE」は過去3回出場

自転車系YouTuber 「KEIMASA CYCLE」 は、2022年から3年連続でエタップ・デュ・ツールに出場し、すべての大会で完走を果たしています。特に2022年大会は、今回の2026年大会と同様にガリビエ峠、クロワ・ド・フェール峠、アルプ・デュエズを含む、非常に難易度の高いコース設定となっており、その過酷なルートを走破しています。大会前の準備から、レース当日の風景、補給所の様子、そしてアルプ・デュエズでのフィニッシュまで一連の挑戦の様子はYouTubeで公開されており、実際のエタップの雰囲気をリアルに知ることができます。

KEIMASA CYCLE からのコメント

「現地の熱気とコースの過酷さは想像以上です。それでも、これまで画面越しに見ていた景色を自分の目で見て、自分の脚で走り、完走した瞬間は人生でも忘れられない体験になりました。ぜひ多くの方にこの舞台に挑戦してほしいと思います！」

サイクリング体験価値を広げるキャニオンの取り組み

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=NgjY4mI7e9c

キャニオンはこれまでも、プロチームサポートやイベント協賛を通じて、世界中のサイクリングコミュニティと密接に関わってきました。今回のエタップ・デュ・ツールとの提携により、ロードサイクリングの象徴であるツール・ド・フランスと直接つながることで、ロード・グラベル・トライアスロン・MTBなど、あらゆるカテゴリーのサイクリストを支える体験価値をさらに拡張していきます。またキャニオンは、13年以上にわたりパートナーを務めてきた、ヨーロッパ最大級のMTBイベント Roc d’Azur で培った経験を活かし、イベント前・イベント期間中・イベント後のすべてのフェーズで参加者と来場者を支える体験設計を行い、エタップ・デュ・ツールを「サイクリング体験のベンチマーク」とすることを目指します。

主催者のコメント

ロドルフ・ベイヤー（Canyon France CEO）「エタップ・デュ・ツールは、挑戦を共有するコミュニティの情熱とエネルギーを体現するイベントです。キャニオンは、グラベル、トライアスロン、MTB、そしてロードといった幅広い分野でサイクリストを支援しながら、競技の枠を超えてサイクリングの魅力を共有できる瞬間を創出していきます。」

ヤン・ル・モエナー（Amaury Sport Organisation CEO）「世界のサイクリング界で確固たる存在感を持つキャニオンを、エタップ・デュ・ツールのメジャーパートナーとして迎えられることを大変嬉しく思います。パフォーマンス、革新、コミュニティへの強いコミットメントを共有するブランドとともに、参加者に新たな価値を提供していきます。」

https://www.canyon.com/ja-jp/