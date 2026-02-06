株式会社RECOLTZ（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：余湖 明智）は、マラソンをはじめとする様々なスポーツのナンバーカード（ビブス、ゼッケン）を、針を使わずに、またウェアに穴を開けることなく安全に、且つ繰り返し使用できるビブス（ゼッケン）留め、BIB-IT.（ビブイット）を販売。この度、2026年5月10日開催の、2026仙台国際ハーフマラソン公式グッズとしまして、大会オリジナルビブス留めと、収納・持ち運びに便利なビブス留めホルダーのECサイト販売を開始しました。ビブス留めのトップパーツは、前回の大会で使用した給水カップを再生して製作したもので、繰り返し使えるため、安全ピンの廃棄削減につながるだけでなく、大会で生まれた資源を、次の大会へつなぐ循環型リサイクルの取り組みとなります。エントリー時のオプション販売で好評を得たデザインに加え、ECサイト及びレース当日の弊社ブース限定販売柄も御座いますので、是非ご購入ください。

2026年5月10日に開催される「2026仙台国際ハーフマラソン」の公式グッズとして、大会オリジナルビブス留めおよび、収納・持ち運びに便利と好評のビブス留めホルダーを、エントリー時のオプションとして販売したところ、大変多くのご注文をいただきました。このたび、「買い忘れてしまった」「追加で購入したい」といった声にお応えし、BIB-IT.公式ECサイトでの販売を開始いたしました。ビブス留めのトップパーツには、前大会の給水所で使用されたプラスチックカップをリサイクルした素材を使用しています。大会で生まれた資源を次の大会へと循環させる、仙台国際ハーフマラソンならではの循環型リサイクルの取り組みです。また、ビブス留めは安全ピンの代わりに繰り返し使用できるため、安全ピン廃棄の削減にもつながります。ランナー自身がこのビブス留めを使うことで、循環型リサイクルの担い手となり、サステナブルな大会づくりに参加いただけます。ぜひ多くのランナーの皆さまにご使用いただき、この取り組みに一緒に参加していただければ幸いです。価格：各８００円（税込）

デザインについて

薄いグリーンのビブス留めは、杜の都・仙台の新緑を象徴する大会カラーをそのまま活かしたものです。このグリーンは、前回大会で使用された資源から生まれた循環型リサイクルの証でもあり、シンプルな黒の大会ロゴと、伊達政宗公のシルエットが、仙台の歴史と未来を重ね合わせています。ビブス留めホルダーにも、大会カラーのグリーンを使用したロゴをプリントしており、これらを使用することで、環境への参加と地域への誇りを表現できるアイテムとなっています。エントリー時にオプション販売として大変好評を頂いたデザイン（ビブス留めAタイプ）に加え、BIB-IT.ECサイト及びレース当日の弊社ブース限定販売柄（ビブス留めBタイプ）も御座います。※ビブス留め用ホルダーはリサイクル材を使用しておりません。

購入方法

BIB-IT.オフィシャルサイト又はレース当日のBIB-IT.ブースにてご購入いただけます。当日の販売は数量限定となりますので、ECサイトでの事前注文をお勧めします。購入は、以下のサイトからどうぞ。

BIB-IT.ビブス留めの特徴

https://bib-it.jp/events/sendai2026/

BIB-IT.は、安全ピンに代わるゼッケン装着方法として誕生し、2023年に特許を取得。「廃棄安全ピン0（ゼロ）を目指して、ビブス留めで始めようSDGs」を合言葉に、これまでマラソン大会で配布されていた安全ピンの廃棄削減につながる、サスティナブルなゼッケン装着方法として注目されています。安全ピンの配布を廃止する大会も徐々に増えてきており、これからのビブス留めは各自で用意する時代に！フルカラーオリジナルプリントが可能で、ビブス留めもランニングファッションの一部として、モチベーションアップにつながります。■BIB-IT.の特長■ 〇何度も繰り返して使用可能で、安全ピンの廃棄削減に貢献 〇競技中にゼッケンが取れないという安心感を与える、パチンと言うロック音と装着感 〇ゼッケンをガッチリホールドしつつ着脱し易いバックパーツ形状と素材 〇ランナーの大敵である肌擦れを軽減するバックパーツのデザイン 〇バックパーツがインナーへ引っ掛かかるのを防ぐデザイン 〇従来比約７３％拡大※したプリント面積で、デザインを楽しむことが出来る 〇豊富なデザインと気軽に楽しめるオリジナルデザインでモチベーションアップ ※18mm丸型タイプと比較

こちらの比較画像は、他社製品とBIB-IT.のバックパーツを比較した物になります。特許を取得したBIB-IT.独自の特殊形状によって、しっかりとした装着感と、ウェアの肌擦れトラブルの軽減を実現しました。

≪本リリースに関してのお問い合わせ先≫

株式会社 RECOLTZ(レコルツ)〒020-0114 岩手県盛岡市高松2丁目2-42TEL：019-661-5044FAX：019-619-0900head@bib-it.jp担当：余湖（よご）